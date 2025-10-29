'Les imatges arribaren a temps', del mallorquín Jaume Carrió, único corto balear candidato a los Premios Goya 2026
El filme documental, inspirado en la DANA de Valencia, reflexiona sobre la memoria colectiva y la fuerza de las imágenes ante los desastres naturales
El cortometraje documental Les imatges arribaren a temps, dirigido por el mallorquín Jaume Carrió, ha sido anunciado como el único corto balear candidato a los Premios Goya 2026, dentro de la categoría de 'Mejor Cortometraje Documental'.
El filme, producido por Far Visuals con la colaboración del Ayuntamiento de Esporles, es uno de los 18 títulos seleccionados por la Academia del Cine Español, que inicia ahora la fase de votaciones para determinar los cinco nominados finales.
Las nominaciones oficiales se harán públicas a finales de año y la gala de los Premios Goya se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero.
La fecha del anuncio de la candidatura, 29 de octubre, tiene un valor simbólico: se cumple un año de la DANA de Valencia, episodio que inspira directamente el documental. La obra de Carrió, quien ya ganó el premio al Mejor Corto de Animación en los Goya 2018, ofrece una mirada poética y profunda sobre la fragilidad humana y el poder de las imágenes para dar sentido al caos, haciendo hincapié en la importancia de preservar la memoria colectiva ante los desastres naturales.
Con una duración de seis minutos, el filme combina sensibilidad cinematográfica y bastante narrativa para transmitir un mensaje universal. El proyecto cuenta con Joan Bover —dos veces nominado a los Goya— como productor, Ruben Pérez en el sonido y Ángel Luque como responsable de la imagen gráfica y el cartel, colaboradores habituales de Carrió. La distribución corre a cargo de Selected Films.
Desde su estreno, Les imatges arribaren a temps ha tenido un amplio recorrido por festivales nacionales e internacionales, con 27 selecciones oficiales y reconocimientos destacados como el Premio a la Mejor Dirección en el Festival Alcances de Cádiz o el Premio al Mejor Cortometraje Documental en los Premios Pávez.
Con esta candidatura, el corto consolida su impacto cultural y emocional y reafirma la fuerza del documental balear en la escena cinematográfica estatal e internacional.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Miquel Aguiló, ante el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Estoy enfadado y quiero jubilarme»