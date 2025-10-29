Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laura Pons se despide del escenario en el Xesc Forteza con ‘Laura’

El Teatre municipal Xesc Forteza.

Redacción Digital

El Teatre Xesc Forteza de Palma acogerá los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre la representación de la que será la última obra de la actriz Laura Pons, titulada Laura. Se trata de una comedia teatral escrita por David Mataró y Rafel Gallego y protagonizada por tres figuras femeninas. Pons, Enka Alonso y Mariona Hauf dan vida a tres mujeres de una misma familia, madre, hija y nieta, todas llamadas Laura, que ponen de relieve las diferencias generacionales entre ellas y en relación al oficio de la interpretación. Aborda además temas como la necesidad de preservar la identidad, el turismo de masas, el feminismo o la gentrificación.

