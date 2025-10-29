Laura Pons se despide del escenario en el Xesc Forteza con ‘Laura’

El Teatre Xesc Forteza de Palma acogerá los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre la representación de la que será la última obra de la actriz Laura Pons, titulada Laura. Se trata de una comedia teatral escrita por David Mataró y Rafel Gallego y protagonizada por tres figuras femeninas. Pons, Enka Alonso y Mariona Hauf dan vida a tres mujeres de una misma familia, madre, hija y nieta, todas llamadas Laura, que ponen de relieve las diferencias generacionales entre ellas y en relación al oficio de la interpretación. Aborda además temas como la necesidad de preservar la identidad, el turismo de masas, el feminismo o la gentrificación.