La Fundación Juan March Palma presenta la exposición 'Cristóbal Hara: 15 cuentos instantáneos'
El museo recupera un porfolio de fotografías a escolares conquenses realizadas por Hara
La Fundación Juan March Palma ha presentado la exposición 'Cristóbal Hara: 15 cuentos instantáneos' con la que el museo recupera un porfolio de 15 fotografías a escolares conquenses realizadas por Hara, que esta institución editó en 1971 a través del Departamento de Artes Gráficas creado por Fernando Zóbel.
Según ha informado la fundación en una nota de prensa, las fotografías se exponen junto a 15 cuentos que estos mismos escolares escribieron, inspirados por las imágenes. Han explicado que no se trata de describir fotos, sino de inventar un relato, "un cuento sugerido por la foto que cada niño había elegido".
El diseño de este porfolio fue realizado por los hermanos Jaume y Jordi Blassi. Esta muestra es un preludio de la exposición más extensa acerca del fotógrafo, 'Cristóbal Hara: Principiante'.
Acerca de Cristóbal Hara
Cristóbal Hara nació en Madrid en 1946 y su infancia transcurrió entre España y Filipinas, Estados Unidos y Alemania. Su primer contacto con una cámara de fotos fue con cinco años.
Estudió Derecho y Administración de Empresas y pasó a dedicarse a la fotografía, primero en blanco y negro y después en color. Ha trabajado con las agencias John Hillelson (Londres), Viva (París) y Cover (Madrid), también con revistas. Además ha publicado libros sobre aspectos relacionados con la fotografía.
El interés por la pintura y su visita a museos como el Museo del Prado o el Museo de Arte Abstracto Español han influido en su particular manera de ver.
