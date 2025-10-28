La película 'Sama' y el corto 'Lobos', premiados en el Colonya Palma Muntanya Film Fest

La película alemana Sama, dirigida por Bachar Khattar, y el cortometraje Lobos, de la joven realizadora Marina G. Andreu, han sido los grandes vencedores de la 16ª edición del Colonya Palma Muntanya Film Fest, cuyos premios se entregaron en el Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma.

Sama, que se llevó el galardón al mejor cortometraje de montaña, patrocinado por la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, narra la historia de Hiba, una refugiada siria, y Sabine, una ciudadana libanesa unidas por su pasión por la escalada, y fue descrita por el jurado como un relato de amistad, confianza y futuro entre los jóvenes, alejado de la desesperanza.

Por su parte, Lobos, premiada como mejor cortometraje de naturaleza y etnografía -patrocinio de Kenia Outdoor-, aborda el conflicto entre los ganaderos de un pueblo asturiano y la protección legal del lobo, símbolo de miedos y supersticiones rurales.

Mención especial y premio del público

El jurado, integrado por Bartomeu Tomàs, Esther Sabadell, Laura Riera, Marta Hierro, Cesc Mulet y Miquel Rayó, concedió además una mención especial a The eagle hunters of Mongolia, del director catalán Lucas Virgili.

El premio del público, patrocinado por Colonya Caixa Pollença, recayó en Obrint camí. Kangtega 84, de Miquel Pérez, que recuerda la primera expedición íntegramente femenina al Himalaya en 1984.

Durante la gala, el director y las alpinistas Piti Capella y Carme Magdalena 'Coco' agradecieron el reconocimiento y destacaron el esfuerzo de una pequeña productora para llevar adelante el proyecto.