La Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa se celebrará el 14 de noviembre

La décima edición de la Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa de Mallorca, en la que los participantes podrán diseñar piezas únicas empleando exclusivamente ropa procedente de la recogida selectiva, tendrá lugar el próximo 14 de noviembre.

La iniciativa, promovida por la Fundació Deixalles y la Escola Superior de Disseny de Balears con la colaboración del Consell de Mallorca, tiene como objetivo principal concienciar a la ciudadanía, especialmente a los futuros diseñadores, sobre los efectos medioambientales de los residuos textiles y la importancia de su reutilización.

La Maratón se celebrará entre las 9 y las 18 horas en el edificio de visitas de Tirme de Son Nebot.

La Fundació Deixalles ha destacado que el reciclaje de ropa es una práctica clave para combatir la sobreproducción téxtil dado que cada año se generan toneladas de residuos de prendas con poco uso que contribuyen a la contaminación ambiental.

Por lo tanto, ha indicado, la reutilización de la ropa no solo reduce residuos sino que también minimiza el impacto ambiental de la producción de nuevas materias primas.