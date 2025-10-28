La Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa se celebrará el 14 de noviembre
La décima edición de la iniciativa de la Fundació Deixalles y la Escola Superior de Disseny de Balears promueve el diseño de piezas con prendas reutilizadas
La décima edición de la Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa de Mallorca, en la que los participantes podrán diseñar piezas únicas empleando exclusivamente ropa procedente de la recogida selectiva, tendrá lugar el próximo 14 de noviembre.
La iniciativa, promovida por la Fundació Deixalles y la Escola Superior de Disseny de Balears con la colaboración del Consell de Mallorca, tiene como objetivo principal concienciar a la ciudadanía, especialmente a los futuros diseñadores, sobre los efectos medioambientales de los residuos textiles y la importancia de su reutilización.
La Maratón se celebrará entre las 9 y las 18 horas en el edificio de visitas de Tirme de Son Nebot.
La Fundació Deixalles ha destacado que el reciclaje de ropa es una práctica clave para combatir la sobreproducción téxtil dado que cada año se generan toneladas de residuos de prendas con poco uso que contribuyen a la contaminación ambiental.
Por lo tanto, ha indicado, la reutilización de la ropa no solo reduce residuos sino que también minimiza el impacto ambiental de la producción de nuevas materias primas.
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- Un coche destroza la estatua del 'Vermador', en la rotonda de entrada de Santa Maria
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una 'mala relación' con Sara Carbonero