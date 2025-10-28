Lluís Gendrau: "Hay muy pocos músicos que puedan vivir exclusivamente de sus canciones, discos y conciertos"

El tópico dice que detrás de un periodista musical hay un músico frustrado.

De niño toqué el piano, pero nada más. A mí siempre me ha interesado la parte periodística. Ya desde bien pequeño ponía discos y grababa como si tuviera una radio en casa. Concibo el trabajo del periodista musical como el de un intermediario: conectas al músico con la gente.

¿Si no sales en Enderrock no existes?

Intentamos que la revista sea un buen retrato del panorama sonoro. Enderrock no es una revista en papel, es una manera de explicar la música que se hace en Catalunya, Balears y Valencia, en distintos formatos: en papel, en digital, montando un concierto, editando un disco, un libro, con unos premios…

¿Cómo abordaron la irrupción de lo digital?

La adaptación fue fácil. Llevo ya 33 años con la revista y siempre he pensado que en una redacción tiene que haber gente joven, porque los de 20 años tienen otro lenguaje, otra manera de entender la música, de consumirla. Me gusta saber qué escuchan, cómo lo escuchan, cómo acceden y cómo lo pueden explicar a la gente de su generación. Por eso supimos que era prioritario desde el primer momento tener formatos digitales y estar presentes en las redes. Hay gente que nos sigue en las redes sin saber que tenemos una revista en papel.

¿Se puede ir contra la revista, como hizo en su día Pau Riba, o más recientemente los Anti-Patiks, y salir airoso?

Claro que sí, y me encanta. Alizzz también tiene una canción, Qué pasa nen, en la que dice: «A Enderrock no em poden veure». Le llamé y le pregunté si quería venir a los Premis, entregar uno y cantar. Y vino. Al final el rock es rebeldía, si no no haríamos una revista que se llama Enderrock. Hace poco entrevistamos a Baya Baye y nos dijo que no leía la revista, y que por tanto no leería la entrevista. Pero los lectores sí, y le dijimos que explicaríamos quién era él, un tío que hace hip hop alternativo y que vive en una granja en el Maresme.

¿El rock sigue siendo tendencia?

El rock vuelve a ser tendencia. Desde hace unos años los grupos vuelven a tener guitarras, batería e instrumentos sobre el escenario. En el Sona9 un grupo de veinteañeros se presentó este año haciendo versiones de The Who. El rock siempre estará vivo, siempre tendrá sus referencias, siempre se podrá explicar la música a través del rock y cada vez hay más bandas de rock, en todas sus vertientes. Acabamos de publicar un libro dedicado al metal, Història i poder del mètal català, en la que aparecen más de 500 bandas, un centenar de ellas de Mallorca. Mi primer disco fue uno de AC/DC y he comprado muchos de metal. Cada año se publican entre 80 y 90 discos de metal en catalán. En los Premis hemos creado una categoría específica de rock para dar cabida a las bandas de punk, de metal y otros estilos similares.

¿Por qué los DJ’s son invisibles en los Premis Enderrock?

Los DJ’s es un apartado que no lo hemos tocado muy a fondo. Puntualmente, hemos hecho algo. Como la revista se ha dedicado sobre todo a la música en catalán, el DJ queda al margen de este territorio. Recientemente hemos entrevistado a DJ Trapella, una artista joven, femenina. Cada año en los Premis Enderrock buscamos a alguien que pinche y por lo tanto haga una selección musical, pero no forman parte de nuestro menú. Por la revista han pasado algunos, pero es verdad que quizá no les hemos prestado atención, quizá porque no sean creadores, aunque sí crean una emoción en el escenario… Bueno mira, me lo apunto, tomo nota.

¿La música expresada en catalán vive su momento más dulce en Balears?

La escena musical en catalán ha ido evolucionando. Quizá la mayor producción se dio durante la pandemia. La escena va creciendo cada vez más. La producción en Balears este último año ha sido histórica, un 50 por ciento más de discos respecto al año anterior. Hay mucha creación, ganas, voluntad de gente joven de grabar. Hay una pequeña industria musical, festivales, sellos, circuitos… y eso hace que esta escena tenga un cierto recorrido. También hay un apoyo de las instituciones públicas y además existe un público. El momento es bueno, hay diversidad musical, pero la asignatura pendiente es la exportación. ¿Podemos exportar cantando en catalán?, ¿se puede sobrevivir cantando en catalán? Es muy complicado vivir de la música, hay muy pocos artistas que puedan vivir exclusivamente de sus canciones, discos y conciertos.

Renunciar a la lengua propia para tener más mercado puede debilitar el idioma pero también puede darte de comer. ¿Por qué son tan pocos los grupos que pueden girar fuera de los territorios de lengua catalana?

Yo no estoy tan de acuerdo que renunciar a la lengua propia te dé un mercado más grande. Grupos que lo han hecho a veces han acabado fracasando. Sopa de Cabra, por ejemplo, intentó hacer esta operación y acabó prácticamente teniendo que cerrar porque su público lo abandonó en aquel momento, o porque los medios tampoco no les dieron tanto apoyo… Hay una coyuntura social que hace que cuando alguien sale de esta escena parece que la abandona. Umpah-pah también lo intentó en su momento, y después Adrià Puntí volvió a cantar en catalán. Habría que conseguir que el mercado en catalán sea lo bastante potente y rotundo para que dé capacidad para poder vivir de la música y, además, se pueda exportar. Yo creo que cuando aquí escuchamos a grupos que cantan en inglés o en islandés o en francés no tienen ningún inconveniente en cantar en su lengua. Los artistas que cantan en catalán deben poder tener también estas expectativas.

Una voz de referencia, Josep Cabot, reclamó en la presentación de los Premis de la Música Balear «más apoyo institucional» porque «faltan bolos, faltan conciertos».

Yo a veces tengo tendencia a decir que la escena vive un gran momento y que hay muchos grupos y que hay mucha variedad, y siempre los músicos me advierten: «sí, ¿pero se puede vivir de la música? Sí, pero ¿cuántos discos se venden? ¿Cuántos bolos se pueden realizar? ¿Cuánto nos pagan por un bolo?» Y es verdad, la capacidad para vivir de la música es muy en precario. Esta es una lucha presente, y con la revista siempre que podemos intento abrir las páginas para que esto se entienda. Es fundamental que se paguen cachés cuando las administraciones montan conciertos, y también, aunque sea un pequeño promotor, hay que poder pagar los cachés. No se puede hacer música gratis a cambio de unas cervezas. El de músico es un oficio tan respetable como cualquier otro. Deberíamos ser capaces de que la cultura sea una herramienta con la que se pueda vivir. Un país sin cultura es un país muerto, seco, sordo y que no existe.

Una precariedad que afecta a todos, más allá de la lengua. «Cantando en castellano no puedes contar con el apoyo de las instituciones en Mallorca», denunció en su día Alberto Vizcaíno.

Cierto. La música siempre ha sido considerada por las instituciones como un entretenimiento e incluso los discos son para pasar el rato, ¿no? Y por tanto yo creo que una lucha que debemos hacer constantemente es insistir en que la música es cultura, que los espacios donde se programa música son espacios culturales, que un bar que monta un concierto es una actividad cultural tan importante como una exposición de pintura o como una exposición de escultura o como un acto literario. Además, la música es transversal, la música es la herramienta más potente para explicar, denunciar, para conectar con los más pequeños... Si los niños crecieran sin música no podrían entender ni su entorno, ni el mundo donde viven. Desde pequeños hasta que morimos la música nos acompaña, es imprescindible para vivir. Debemos romper este tópico: la música no es ningún entretenimiento, es una de las columnas culturales para entender la identidad de un pueblo.