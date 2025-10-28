El festival de música electrónica Memmix vivirá este noviembre su edición más completa

La séptima edición del Festival Memmix, dedicado a la música electrónica, mixta y videocreaciones, tendrá lugar entre los días 14 y 23 de noviembre y vivirá la edición más completa, ecléctica e internacional. En cuanto a las sedes, habrá actuaciones en Es Baluard, el Casal Balaguer, Casal Solleric y en el Teatre Principal de Palma.

Durante el acto de presentación, el director artístico del festival, Mateu Malondra, destacó el nivel de los artistas que concurren este año y apuntó a una consolidación del evento en la escena europea de la música experimental y electrónica.

Aparte del Ayuntamiento de Palma, que colabora con la cesión de dichos espacios, el festival cuenta con el apoyo del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB). El director de esta entidad, Llorenç Perelló, también estuvo presente en el acto de presentación y subrayó su compromiso con la cultura y los creadores de las Islas y, concretamente en iniciativas innovadoras como la del Memmix.

Artistas

Entre los creadores y conjuntos que conforman el cartel están los franceses Multilatérale y Marion Kalter, los alemanes Gregor Dierck y Andreas Brehmer; también artistas españoles de primer nivel como Marta Verde o Vertix Sonora o el talento local representado por Neus Estarelles, Joan Miquel Oliver, Toni Toledo, Mateo Malondra, K12 y Geometrical Sardine.

La iniciativa se presentó el pasado sábado en el aljibe del museo de arte contemporáneo Es Baluard ante cerca de 200 invitados y con las actuaciones de la saxofonista Paula González Fajardo, que estuvo acompañada de estudiantes del Conservatori Superior de Míusica de Balears, y el grupo de jazz contemporáneo Geometrical Sardine.