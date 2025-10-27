Reestreno y celebración

Imagino que por significativa y rompedora, La Iguana ha querido celebrar sus 40 años de escena y vida con el reestreno de Twist & Txèkhov. La pieza se estrenó en 1995 y supuso un cambio de paradigma en un teatro local que aún estaba finalizando el tránsito de lo amateur a lo profesional. Los ‘iguanos’ venían de empaparse de la escuela Lecoq, aplicaron sus conocimientos y Pere Fullana (dramaturgia y dirección) decidió evitar lo obvio (adaptar La gaviota o Tío Vania, por ejemplo) y montar nueve relatos del escritor ruso. A partir de ahí, cuerpo y movimiento –acompañado de un talento que se puede exprimir, pero que se tiene o no se tiene– para expresar, contar y bailar (un poco, para darle un sentido al título) historias que transitan por el absurdo, el patetismo humano o los dilemas morales a través de los códigos tragicómicos. Recuerdo con cierta emoción aquella obra de hace 30 años (mi aterrizaje teatral en Mallorca fue de la mano de La Iguana) y me parece que el montaje actual –en el que repite Carles Molinet sobre el escenario– es un digno remake, en parte porque los tres actores (Catalina Florit y Xavi Frau se han unido a la fiesta) están estupendos.

Por cierto, se viene otra reposición de la compañía (Sa varietat en sa locura) que promete.

En el recientemente rebautizado Teatre Maruja Alfaro (Mar i Terra) se estrenó El desig, con Marian Vilalta –que merece actuar más–, Álvaro Vigara (a cargo de la música en directo) y dirección de Pau Pascual. La actriz, a partir de un trabajo relacionado con la docencia –su otra profesión– ha seleccionado textos de poetas enormes (Ana Rossetti, como hilo conductor, Josefa Parra, Antonina Canyelles, Gloria Fuertes, Begonya Pozo, Mireia Calafell...) para hablarnos del deseo, la sensualidad, el sexo, las frustraciones... en femenino y sin tapujos, apelando al colectivo y con consciencia de género, de identidad. Recita bien Vilalta, se mueve con desparpajo por el escenario, lo llena, baila y seduce, y también revindica. Quizá eché de menos más juego con el público, más provocación, aunque eso puede llegar en cualquier momento.