Joan Miró y su relación con la Pelaires se exponen en el Museu de Mallorca

El Consell de Mallorca ha presentado este lunes una nueva propuesta expositiva dedicada al despertar del arte contemporáneo en la isla de la mano de Joan Miró y la Sala Pelaires. La muestra se inaugurará este martes, 28 de octubre, en el Museu de Mallorca y estará abierta al público hasta el 15 de junio de 2026.

La exposición, titulada Joan Miró y el despertar del arte contemporáneo en Mallorca. Miró y Pelaires 1969-1983, se incorpora al proyecto Paysage Miró y cuenta con la colaboración indispensable de la Galería Pelaires y la curaduría de Magdalena Aguiló Victory, curadora independiente y exdirectora de la Fundació Miró Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado la estrecha relación de Joan Miró con la isla y su papel en la proyección internacional del arte contemporáneo: «Con esta muestra queremos reconocer la generosidad y el compromiso de Joan Miró con Mallorca, una tierra que eligió para vivir y crear, y que situó en el mapa internacional del arte contemporáneo».

Galmés también ha puesto en valor la dimensión humana y cultural del artista y ha remarcado la importancia de conservar su huella artística: «Esta exposición es una oportunidad para preservar el legado de un artista universal, que creyó en el talento local y abrió las puertas a la vanguardia».

El presidente Llorenç Galmés, durante la rueda de prensa / Consell

Sala Pelaires

La comisaria de la exposición ha explicado que la muestra abarca el periodo desde la inauguración de la Sala Pelaires en 1969 hasta la muerte de Joan Miró en 1983, y resalta la generosidad del artista hacia el joven galerista Pep Pinya y su equipo: «Miró expuso por primera vez en Mallorca en 1970, a los 77 años, y desde entonces se convirtió en una figura clave para la galería, donde mostró su obra en varias ocasiones y abrió las puertas a artistas internacionales de su círculo», ha dicho Magdalena Aguiló.

La exposición recorre catorce años de complicidad entre Miró y la Sala Pelaires, e incluye obras originales como aguadas, litografías, serigrafías y dibujos, además de documentación histórica, carteles y catálogos. Uno de los grandes atractivos es la Serie Mallorca, editada en 1973, considerada una de las mejores series gráficas del artista y de la cual existen muy pocas colecciones completas en el mundo.

La exposición se enmarca dentro del Año Miró, impulsado por el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, y representa una mirada arraigada al territorio y al compromiso del pintor con la cultura contemporánea mallorquina.

Horario de la exposición

El horario del Museo de Mallorca es martes, viernes, sábado y domingo, de 9 a 14 horas. Miércoles y jueves, de 9 a 19 horas.