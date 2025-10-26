¿Qué son y qué hacen los amigos de los museos que hay en Mallorca?

Resulta sorprendente que una institución cultural con años de actividad como es la Fundació Miró Mallorca no contase hasta hace tan solo unos meses con un programa de ‘amigos’ de esta entidad. A Antònia Maria Perelló también le chocó cuando asumió la dirección de esta fundación. Hoy, ya cuentan con un programa del que forman parte unas 80 personas, «un grupo de gente cómplice» y que compartieron en junio una fiesta de bienvenida que se repetirá cada año. No será el único encuentro, a Perelló le interesa conocer sus sugerencias. «Me hace ilusión que sea un grupo sólido y activo, que podamos hacer salidas a ARCO o a ferias internacionales», añade la responsable de la Miró. «Necesitamos gente que no sean turistas, que nos den apoyo, que siga nuestra actividad y justifique nuestra presencia aquí», resume sobre la importancia de estos ‘amigos’.

Una de las visitas a exposiciones para los Amics del Museu de Manacor. / Amics Museu Manacor

No todos los museos o centros culturales de Mallorca cuentan con un programa o asociación de amigos (hay diferentes fórmulas y todas con ventajas para sus miembros, como precios especiales, entradas gratuitas, desgravaciones fiscales), pero entre los que sí tienen, destaca el Museu d’Història de Manacor. Su asociación probablemente sea la más antigua, con más de 20 años, además de una de las más activas, tanto que no se conforma con mantener el amplio número de socios, se ha propuesto incorporar perfiles más jóvenes, porque si algo parecen tener en común estos grupos de apasionados por la cultura es que mayoritariamente suelen ser personas de mediana edad o jubilados. En su caso, están colaborando con Xítxeros amb empenta.

Desde que se creó en 2004, la Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor ha entregado 290 carnets de socios, aunque en activo puede que sean 190. Margalida Febrer es la tesorera de esta asociación y recuerda que cuando entró en ella la primera salida programada era a Petra. Aunque fue algo escéptica sobre su interés, acabó maravillada de lo que les mostraron, antiguas pinturas murales que habían pertenecido al convento. «Ves cosas que a lo mejor tú, por tu cuenta, no verías, con las visitas guiadas a pueblos, museos, yacimientos arqueológicos…». Además, el amplio grupo ha formado «una red muy bonita de amistad» y, entre otras cosas, organiza desde hace tiempo el Cicle de les muses, de actividades culturales, y gestiona la tienda del museo, que montaron gracias a un convenio con el Ayuntamiento. Para Magdalena Sales, directora del Museu de Manacor y vocal de la asociación, que propuso crear cuando asumió la dirección, los amigos «es un pilar fundamental». «Muchas veces, allí donde nosotros no podemos llegar como administración, ellos pueden llegar» y, además, «ayudan a tener los pies en tierra».

Foto de grupo en una salida de los Amics del Museu de Mallorca. / Amics del Museu de Mallorca

Aina Crespí es la responsable de Relaciones Externas de Es Baluard y como tal es la que tiene contacto con los Amigos del Museo, un grupo de personas «de una cierta sensibilidad» que siempre responden a las propuestas que les hacen. La última ha sido la visita al estudio del artista Rafa Forteza. Conocer los talleres donde trabajan los creadores suele ser una de las actividades con más éxito.

Maria Antònia Socias, una de las amigas de Es Baluard, disfrutó mucho de la visita al Centre de Fotografía Toni Catany en Llucmajor, que «fue excelente», pero también recuerda la exposición de Maria Lai como «una pasada» porque pudo asistir a un diálogo entre la por entonces directora del museo, Imma Prieto y Maria Alicata, ambas comisarias del proyecto. Ahora, tiene previsto ver por tercera vez la muestra de Sandra Cinto. Profesora jubilada, hermana de artista, define como «pasión» lo que siente por el arte y, por eso, cuando dejó la enseñanza y dispuso de más tiempo se dedicó a investigar qué opciones culturales tenía al alcance. Cuando entró en el grupo de Es Baluard no conocía a nadie. Desde que ella va, muchas de sus amigas se han apuntado, comenta. «Con el director de ahora [David Barro] hay un diálogo, te pregunta, sientes que formas parte en cierta manera. Este feed-back me encanta», resume de su experiencia.

El Museu Marítim, que ha reabierto sus puertas hace muy poco, también cuenta con una asociación de amigos, presidida por Manolo Gómez, al igual que la tiene el Museu de Mallorca. En este caso, el catedrático y profesor emérito de Historia contemporánea de la UIB Sebastià Serra es quien está al frente de un grupo formado por más de 200 socios, aunque quiere dejar claro que las actividades que organizan están abiertas a todo el mundo. Y es que uno de sus objetivos es «dar a conocer el museo», por sorprendente que parezca a estas alturas que esto sea necesario, teniendo en cuenta que se supone que es uno de los referentes en la isla. «Notamos que hay gente que no lo conoce, centros educativos que no han ido nunca, asociaciones y estudiantes universitarios que no lo han visitado», señala el historiador.

Además de colaborar con lo que organiza el Museu de Mallorca y de programar la pieza del mes, con la intervención de algún experto, esta organización de amigos también se ha puesto como objetivo presionar al ministerio de Cultura para que se reabran las salas de arqueología, tras años cerradas y sometidas a obras recientemente.