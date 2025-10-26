Inaugurada la exposición 'Coll Bardolet, viatger desconegut' en Valldemossa

El Consell de Mallorca ha inaugurado este pasado sábado, 25 de octubre, la exposición Coll Bardolet, viatger desconegut. Del Marroc exòtic a la Mallorca rural en la Fundació Cultural Coll Bardolet de Valldemossa. La muestra, que conmemora el 20 aniversario de la entidad, reúne obras, cuadernos de viaje y documentos inéditos que revelan el espíritu universal del pintor.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, destacó el valor del material expuesto: «Por primera vez se pueden ver cuadernos de viaje, obras de sus primeros años en Mallorca y piezas de colecciones privadas que nos acercan al Coll Bardolet más íntimo».

Roca añadió que la muestra permite redescubrir «la faceta más inédita y cosmopolita del pintor valldemossí, que supo unir el exotismo de sus viajes con la luz de nuestra isla».

La exposición ofrece un recorrido por los paisajes que marcaron su vida artística —desde Marruecos y Noruega hasta su refugio en Mallorca—, mostrando cómo transformó cada experiencia en una mirada pictórica llena de color y emoción.

Entre las piezas más destacadas figura un álbum fotográfico de 1946 con imágenes de sus primeros años en la isla y escenas de la Mallorca rural de posguerra.

La muestra ha sido comisariada por Olga Coll Vila, Jaume Bernat Adrover Artigues y Maria Ramis Mulet, quienes han recuperado una parte del legado del artista hasta ahora desconocida para el gran público.

La exposición se podrá visitar en la Fundació Coll Bardolet hasta enero de 2026.