La generositat de Joan Miró en l’impuls de l’art contemporani a Mallorca
Joan Miró i la Sala Pelaires transformaren Mallorca, obrint una nova etapa d’art contemporani i llibertat creativa
Magdalena Aguiló Victory
Joan Miró i la seva família s’havien establert a Mallorca en els anys 50, però la relació de l’artista amb el sector cultural local era gairebé inexistent. Pocs mallorquins coneixien la dimensió de la seva figura ni el gran reconeixement internacional que aleshores ja havia assolit. La miopia política del moment, va deixar perdre generoses ofertes de l’artista adreçades a l’entorn urbà de la ciutat. I no fou fins a finals de la dècada dels anys seixanta quan alguns representants del món cultural local començaren a descobrir i valorar la seva presència. S’encetarien així unes relacions que contribuirien decisivament a transformar l’escena artística mallorquina i l’obririen a la creació contemporània.
Una de les fites essencials d’aquesta etapa fou la inauguració de la Sala Pelaires l’any 1969 i la posterior edició de la Sèrie Mallorca, l’any 1973. Cal recordar l’extrema generositat de Joan Miró quan pocs mesos després de l’obertura de la nova sala, va brindar al jove galerista Pep Pinya l’oportunitat d’exposar allà la seva obra i la del seu cercle d’amics. S’encetaria així una fèrtil etapa de catorze anys de complicitats de Joan Miró amb l’equip de Pelaires, des de la inauguració de la galeria el 1969 fins a la mort de l’artista, el 1983. Uns fets que el varen convertir en una mena de pare artístic de la nova sala i contribuïren a situar per primera vegada la nostra illa en el circuit artístic internacional.
L’obertura de la Sala Pelaires l’any 1969, va suposar un autèntic alè d’aire fresc per a la vida cultural de Palma. Fou en aquells anys, quan Miró començà a mostrar un interès creixent per allò que succeïa al seu voltant i a oferir suport a tota mena d’iniciatives culturals.
La Sala Pelaires es convertí ràpidament en un punt de trobada per a artistes, escriptors, periodistes, estudiants i tota mena de gent progressista. Esdevingué un espai de llibertat recuperada on un col·lectiu heterogeni aspirava a deixar enrere una etapa que havia reprimit el desenvolupament cultural amb una severa censura a la creació contemporània.
La primera exposició de Joan Miró a la nova galeria, l’any 1970, va esdevenir un gran succés a la vida cultural i social de la ciutat. Als seus 77 anys, encara no s’havia organitzat cap exposició individual de l’artista a Palma. Afortunadament, la mostra va ser l’inici d’un conjunt d’exposicions que es desenvoluparien al llarg de la dècada dels anys setanta fins a la darrera, celebrada l’any 1983, poc abans de la seva mort. En totes elles, Miró es va involucrar d’una manera molt activa i compromesa. La bellesa dels cartells i catàlegs d’aquesta etapa ens ho demostra, són publicacions amb una acurada elaboració que els converteix en petites obres d’art.
El Consell de Mallorca i la Galeria Pelaires presenten en el Museu de Mallorca l’exposició Joan Miró i el despertar de l’art contemporani a Mallorca. Miró i Pelaires 1969-1983, curada per Magdalena Aguiló, autora d’aquest article. Una revisió necessària per mostrar el suport i la implicació de Joan Miró en la promoció de l’art contemporani a l’illa i preservar una memòria que, de cap manera, podem permetre que pugui caure en l’oblit.
Varen ser uns anys de fertilitat i de canvis en els quals paral·lelament, sorgiren nous col·lectius d’artistes amb propostes radicals i transgressores que conformarien la Jove Plàstica dels anys 70. Ben aviat podrem veure també una revisió d’aquest tema impulsada per l’Ajuntament de Palma al Casal Solleric i curada per Jaume Reus. És una bona notícia la coincidència temporal a la nostra ciutat de dues exposicions complementàries que analitzaran des d’òptiques diferents una dècada essencial en la renovació de les arts visuals a Mallorca.
Uns moments històrics excepcionals viscuts a la Mallorca dels anys setanta en els quals l’ombra de Joan Miró planava per damunt de tota una generació de galeristes, artistes i poetes.
