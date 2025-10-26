Courtney Marie Andrews despide el ciclo Women don’t wait for Waits

Courtney Marie Andrews cerrará el ciclo musical Women don’t wait for Waits el próximo 7 de noviembre con un concierto en el Teatre d’Alaró. La artista de Arizona, que fue nominada a un premio Grammy, actuará en Mallorca en el marco de su gira por Europa, donde ha agotado entradas en varias ciudades.

La fecha de este concierto es muy significativa, porque coincidirá con el 35 cumpleaños de la cantautora y con el décimo aniversario del ciclo, que ha reunido en la isla a intérpretes femeninas con afinidades musicales con Tom Waits, pero que con esta actuación cierra etapa.

El concierto tendrá aforo limitado y, en él, Andrews alternará la guitarra acústica, la eléctrica y el piano. Le acompañará la guitarrista británica Katie Spencer, que abrirá con un set acústico de 30 minutos. Ambas interpretarán juntas una versión de una canción de Tom Waits, como guiño al espíritu del proyecto.

Adiós al ciclo

Women don’t wait for Waits inició su andadura hace exactamente diez, el 7 de noviembre de 2015, como continuación de Waiting for Waits, activo entre 2001 y 2010. La primera actuación fue la de la canadiense Devon Sproule y desde entonces ha programado un total de 29 conciertos.

Según ha informado su promotor, Tomeu Gomila, la decisión de terminar con este proyecto responde a las dificultades para acceder a espacios en Palma, donde no se ha podido programar ningún concierto desde agosto de 2023, además de la falta de financiación estable y la escasa asistencia de público joven, que prefiere acudir a macrofestivales, “ignorando la oferta melómana de salas y teatros”.

Gomila ha comunicado que dejará la promoción musical en solitario, aunque continuará vinculado a proyectos colectivos como The Impossible Bird o Rudy Sessions.