Yaiza Hernández Velázquez: "Se supone que el contacto con el arte te hace más sofisticado, más libre y mejor persona"

El título de la charla de Yaiza Hernández Velázquez en el Congreso del Observatorio del Turismo y Cultura Sostenible (Costa) este pasado viernes fue toda una declaración de intenciones: “Si es junio, esto es Basel”. La profesora de la Winchester School of Art, en la University of Southampton, hacía alusión a la película de 1969 Si hoy es martes, esto es Bélgica, una comedia sobre los viajes organizados en autobús de turistas americanos por Europa, pero con el propósito de hablar de ese “arte global contemporáneo” que implicaba "replicar un estilo de vida de las élites transnacionales y pasar el año entero saltando de bienal en bienal, de feria en feria” si se quería estar al día. Nacida en Tenerife, turismo y arte son cuestiones que están imbricadas en sus investigaciones y, en su opinión, ambas comparten una “promesa de felicidad, mayormente incumplida". Es decir, "se supone que el contacto con el arte te hace más sofisticado, más libre, mejor persona y, eventualmente, da lugar a una mejor sociedad”, comenta.

La segunda jornada del Congreso Costa, organizado por Casa Planas, tuvo lugar este pasado viernes en es Baluard, lugar que Yaiza Hernández ya había visitado unos años antes. Para ella, que ha sido jefa de Programas Públicos en el MACBA y directora del Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de Murcia, los museos de arte contemporáneo son “como muy familiares”. “Tienen el mismo aspecto en todo sitio, seguro, con un corte de clase también muy fuerte. En Gran Bretaña, donde yo resido, según las estadísticas, quienes visitan los museos de arte contemporáneo son las personas más ricas, más blancas, más educadas… Y esto ha sido así a pesar de unas campañas muy fuertes para que todos los museos hicieran trabajo de inclusión social, de ir más allá de estas audiencias. Así y todo, ha sido una tarea que no se ha conseguido”. La explicación, según esta investigadora, tiene que ver con “que son espacios que están concebidos para una audiencia muy concreta, no el obrero británico que viene a emborracharse, sino las élites transnacionales que efectivamente entienden lo que sucede, porque hoy están en Palma, pero la semana pasada estaban en Fries y entonces tienen esa visión total de una escena que en un museo siempre aparece como de manera parcial”. En otras palabras, “la gente no viene, aunque no creo que sea el caso en todos los museos, porque por lo general no se habla un idioma que interpele a nadie que no sea del mundo del arte contemporáneo. Y cuando se les interpela, es para explicarle cosas”.

Virar hacia lo local

En este punto, Yaiza Hernández considera que “a nivel museístico sí que nos corresponde empezar a valorizar modos de producción que no solamente tratan de explicar el arte contemporáneo a lo local, sino que encuentran en lo local el material y la condición, las preguntas y la oportunidad para generar este arte contemporáneo”. En su opinión, pasar de lo global a lo local “no es un repliego nacionalista, esto no es un localismo y no es perder pulso de las conexiones globales”, sino que es plantear cuestiones que afectan a la población más cercana, como es hablar sobre turismo en Mallorca, y más concretamente en centros de arte contemporáneo como ocurre con este congreso Costa, en el que colaboran la UIB, Fundació Miró y Es Baluard.

Virar hacia cuestiones que interpelen directamente a quien entra en un museo de arte contemporáneo es también una manera de asegurarse la supervivencia de estos centros, de convertirse en un lugar necesario para la sociedad en la que se ubica, al igual que lo es una escuela o un hospital, expone Hernández Velázquez. “Estamos en un momento en que, en España afortunadamente no se está viendo tanto, en casi toda Europa y desde luego en Estados Unidos y en muchos otros sitios más, en toda esa geografía que históricamente contaba con un grado de patrocinio estatal para las instituciones artísticas, pues cuestiones como el 5% de gasto militar, pero también el populismo y la antipatía generalizada del fascismo al arte contemporáneo hace que mucho apoyo estatal se esté retirando o, cuando no se retira, se ponen condiciones muy estrictas respecto a lo que se puede o no se puede hacer”, advierte.