Rock & Press recupera su esencia en un concierto para celebrar sus 20 años

Rock & Press ha vuelto a tocar en directo sus irreverentes Masturbación, Cemento y Rasputín, entre otros temas, para celebrar los 20 años de existencia de este grupo formado por periodistas y que se mantuvo activo entre 2005 y 2011. El concierto en ses Voltes ha sido, además, un encuentro con otras bandas y músicos amigos, que han querido participar en este homenaje en el que se ha mostrado el apoyo a Palestina, con una gran bandera en el escenario, y el rechazo a la guerra.

Gabi Rodas ha vestido un mono blanco pintado por Albert Pinya. / GUILLEM BOSCH

A Mané Capilla, Carlos Grauches y Gabi Rodas, ataviado con un mono blanco pintado por Albert Pinya, les han acompañado Juanmi ‘Cerebros’, Miki Serra (ex Sexy Sadie) y Lalo Coll. Como se ha recordado, Rock & Press irrumpió hace 20 años en el panorama musical balear con letras que eran verdaderos dardos hacia los corruptos, a quienes destruían el territorio y a aquellos que atentaban contra la libertad. Y en esa línea este sábado ha vuelto a sonar La p con la p, Marginación, Raus y Blue moon, además de las ya mencionadas Masturbación, Cemento y Rasputín. El final de su actuación no ha defraudado, con el vocalista (Rodas) cantando en calzoncillos.

Ricky López, maestro de ceremonias. / GUILLEM BOSCH

Los otros grupos invitados han versionado algunas de las canciones de Rock&Press y también han tocado temas propios, en unas actuaciones de unos veinte minutos cada una y con intervalos amenizados con mucho humor, porque de lo que se trataba era de celebrar. Entre el público asistente ha habido algunos periodistas que han recordado cómo fue la irrupción de esta banda que se convirtió en altavoz de la denuncia contra la corrupción.

Los primeros en salir al escenario de ses Voltes han sido Encruïa, a quienes han seguido Mapaches, Toni Verd & Jon Cilveti, Porkus Krisis, Cohete Palmera, Pep de Diabéticas, Tots Sants, El Estado, José Domingo y, finalmente, Rock & Press.

Otro momento del concierto en ses Voltes. / GUILLEM BOSCH

El concierto ha contado con Macià y Xavi Canyelles como presentadores de las bandas amigas y con Ricky López como maestro de ceremonias. Sobre el escenario se ha colocado un lienzo con el lema «Fuck War», obra de Carlos Penas, y una gran bandera de Palestina. Albert Pinya, muy vinculado a Rock & Press, además de crear ese mono blanco con críticas antifascistas que ha lucido Gabi Rodas también ha sido el encargado de diseñar el cartel promocional de este concierto, de entrada gratuita y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Palma.

Durante el tiempo que la banda de periodistas estuvo en activo publicó tres CD (Cemento, Korrupción y Krisis). Dieron cerca de un centenar de conciertos en Balears y también hicieron sus bolos en Madrid y Barcelona.