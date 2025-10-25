Música
Raphael ofrece un viaje por sus grandes éxitos en el Auditorium de Palma
Palma
Raphael ofreció ayer noche en el Auditorium de Palma un viaje emocional por sus grandes éxitos.
El cantante actuó en Mallorca dentro de su gira Raphaelísimo, en la que Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo siguen siendo temas fundamentales del repertorio.
Fue una hora y media de espectáculo de un artista que ha sido designado Persona del Año por los Latin Grammy, gala donde actuará el 13 de noviembre.
Pero para los mallorquines, el de Linares repetirá concierto esta noche en el Auditorium, a las 21 horas.
