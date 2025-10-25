OBITUARIO
El mundo de la cultura de Mallorca lamenta el fallecimiento del diseñador gráfico Julià Homar
Fue colaborador habitual de Es Baluard y de otras instituciones
El diseñador gráfico Julià Homar ha fallecido, una muerte que han lamentado distintas instituciones y personas del mundo de la cultura en Mallorca.
“Desde Es Baluard Museu lamentamos profundamente la pérdida del diseñador gráfico Julià Homar. Colaborador habitual del museo y de muchas instituciones culturales de la isla, Julià fue un profesional excepcional, sensible y generoso, cuya huella permanecerá en cada espacio, publicación y proyecto que ayudó a construir con su mirada”, ha dado a conocer el museo de arte contemporáneo.
También desde la Fundació Miró Mallorca han lamentado la pérdida de este profesional, del que quienes le conocieron y trabajaron con él han recordado su gran dedicación y pasión por lo que hacía, además de su calidad como persona.
La artista Sandra Cinto, que expone actualmente Preludio para el sol y las estrellas en Es Baluard, coincidió con Julià Homar y destaca que era “excelente profesional y muy atento”.
