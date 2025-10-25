La prèvia
Molt per triar
Com bé diu el títol de l’article, aquest cap de setmana tenim molt per triar pel que fa a música clàssica.
A Can Prunera de Sóller, acaben avui les sessions del Festival Nits de libèl·lula, amb la proposta musical que farà Leire Corpas a les 19 hores.
A Sa Màniga de Cala Millor (20h), Manuel Segovia, Premi de Dansa i director de la companyia Ibérica de dansa espanyola, presenta avui La prodigiosa zapatera, basat en l’obra de García Lorca.
A Santa Maria de Pollença i a les 16 hores, la Junge Camerata Academica que dirigeix Isabel Morey. El grup de joves alemany participarà demà diumenge a la Missa de la Catedral (12h).
A Alaró, avui tenim dues propostes, una matinera (11.30h) a l’orgue de Sant Bartomeu i amb Miquel Bennàssar i una segona, en el Teatre (20h) amb el grup Sol Negre, que presenta el seu concert de Música Antiga.
A la Basílica de Sant Francesc de Palma un recital d’orgue a càrrec del jove instrumentista Agustí Aguiló Orfila, el qual interpretarà un monogràfic dedicat a Olivier Messiaen. La cita és a les 20.15 hores.
A Can Vivot de Palma (19h) tenim una gala lírica per celebrar el Dia Mundial de l’òpera.
I parlant d’òpera, cal recordar que demà diumenge tenim la darrera funció de Tosca de Puccini en el Teatre Principal de Palma (18h).
També demà diumenge tenim a l’Auditori de Peguera, un horabaixa de sarsuela, a partir de les 18 hores, com a inici del Festival escènic que coordina Pablo López.
A Bunyola i en el Teatre (18.30h), demà segueix el Festival de Música amb un recital de guitarra i arpeggione amb la família Fiol.
A Sant Felip Neri de Palma (19h), l’Orfeó Balear presenta demà un recital amb fragments de musicals. El mateix grup, amb un programa diferent participarà avui al cicle de cant coral de Búger, a l’església a les 20 hores.
A l’Auditòrium de Palma, demà (17.30 i 20.30 hores), música de bandes sonores de pel·lícules amb obres de Morricone, Zimmer i Williams, amb la Royal Film Concert Orchestra.
Pel que fa a la música pop, recital avui de Rock & Press i altres grups a partir de les 16.30 a Ses Voltes de Palma. I demà en el Teatre d’Inca (19h), Donallop presentarà el seu darrer àlbum D Superlluna.
