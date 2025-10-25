La mezzosoprano mallorquina Begoña Gómez ha sido premiada en París y Logroño
La cantante ha participado en dos certámenes internacionales de prestigio
La mezzosoprano mallorquina Begoña Gómez ha sido galardonada en dos certámenes internacionales de canto. Primero fue premiada en el Concours International Georges Enesco de París, para, en menos de una semanam conseguir otro galardón en el Concurso de Canto de Logroño. En Francia triunfó como “Mejor intérprete de canción contemporánea” y en la Rioja como “Mejor intérprete de ópera”.
Para llegar a ser premiada en el Georges Enesco de París, la mallorquina tuvo que competir con más de sesenta aspirantes venidos de todo el mundo para mostrar su nivel en uno de los encuentros profesionales de más prestigio y que lleva el nombre del músico y pedagogo rumano cuya carrera se desarrolló mayoritariamente en la capital francesa.
A la cita de La Rioja se presentaron más de cuarenta aspirantes, a los que Gómez superó a través de la interpretación de dos arias: Se Romeo t’uccise un figlio de Bellini y Sein wir wieder gut de Richard Strauss.
