El Govern concede un total de 575.000 euros para impulsar 43 proyectos culturales

El Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears (ICIB) ha publicado este sábado la resolución definitiva de las subvenciones a proyectos culturales del archipiélago, una ayuda dotada de 575.000 euros que este año respaldará hasta 43 iniciativas autonómicas, según ha informado el Govern.

Entre las novedades de este año, destaca un primer impulso a la industria de los juegos de mesa, con 11 beneficiarios que forman parte del mundo editorial. También se incorpora el videopódcast y la modalidad de la programación cultural, con 7 propuestas diferentes. Además, especifica el Govern, se mantienen las disciplinas históricas de esta convocatoria, como son las artes escénicas, la música y las artes visuales, que suman un total de 11, 3 y 7 proyectos beneficiarios, respectivamente.

“Es vital que el ICIB pueda impulsar el crecimiento de las nuevas industrias culturales, como puede ser la de los juegos de mesa, en el contexto de las Illes Balears”, ha expresado en este sentido la directora gerente del organismo, Diana de la Cuadra, a través del comunicado de la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes. “De igual manera, esta ayuda debe adaptarse lo más fielmente posible a las cambiantes necesidades de cada disciplina con el fin de acompañar el crecimiento de aquellas modalidades ya consolidadas en el territorio”, ha añadido.

Según recuerda el Govern, el plazo para justificar el coste total de los proyectos subvencionados permanecerá vigente a partir del lunes 27 de octubre y los beneficiarios tendrán hasta el 31 de enero de 2026 (inclusive) para completar este procedimiento.