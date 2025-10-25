Los fans de Harry Potter comparten hechizos en La Misericòrdia

Los fans de Harry Potter en Palma tienen una cita con ese mundo mágico en el patio de La Misericòrdia este sábado, 25 de octubre, donde se celebra la II Trobada Màgica. Duelos de varitas, la prueba del sombrero seleccionador y juegos propios del colegio Hogwarts son algunas de las actividades organizadas por la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción (AACF) que, además, tienen fines solidarios. Como en otras ocasiones, pequeños magos aficionados han acudido a la cita, en la que han coincidido con personajes de ese universo de fantasía.

Tras las actividades de la mañana, el patio de La Misericòrdia vuelve a abrir por la tarde. Harry Potter Fans Mallorca, sección del mundo mágico de la AACF, es la responsable de esta II Trobada Màgica, que como en su primera edición, celebrada en abril de 2024, está pensada para disfrutar en familia.

La entrada tiene un precio de 2 euros ya que es un donativo que se destinará a causas benéficas, al igual que los 5 euros que se paga por la foto con el invitado de honor, el actor de doblaje Eduardo Gutiérrez (quien es la voz de Dobby en las películas de Harry Potter). Este año están invitadas SOS Mamás Baleares, ABDEM (Asociación Balear de Esclerosis Multiple) y Mary Disseny.

Como en anteriores jornadas ambientadas en el universo de Harry Potter, los profesores de Hogwarts son quienes dirigen las distintas actividades y, al final, los jóvenes participantes reciben sus diplomas.