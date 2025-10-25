Los diseños de Sybilla, Cortana y Erroz destacan en las creaciones de BrodArt

Las piezas creadas en los antiguos talleres de diseño y confección de bordados de Sant Llorenç des Cardassar son uno de los bienes patrimoniales más destacados del pueblo de Llevant, aunque desconocido para muchos.

Por este motivo está en marcha el futuro Museu del Brodat i el Teixit (Mubrot), que se abrirá parcialmente el año que viene; y en 2024 se organizó BrodArt coincidiendo con el centenario del primer taller, Manufacturas Miró.

La segunda edición de la muestra, que tiene lugar todo el fin de semana, está centrada en el diseño de moda y la manufactura contemporánea en diálogo con las artes visuales.

Participantes

Por ello se exhiben tres piezas de los reputados diseñadores isleños Cortana y Pablo Erroz, además de Sybilla, muy vinculada a Mallorca y Premio Nacional de Diseño de Moda.

También hay una colectiva con obras de las artistas Amparo Sard, Teresa Matas y Bel Fullana, y el fotógrafo Valery Katsuba, así como modistas y sastres de Sant Llorenç des Cardassar.

Parte de la exposición colectiva / Joana Umbert

Visitas guiadas

Además, la ganadora del Premi Art Jove 2024 y el Mallorca Disseny de Moda 2025, Aina Bennassar, ha ideado un vestido confeccionado por una quincena de mujeres de forma comunitaria, que también se expone en BrodArt, al igual que el diseño de Maria Genovart con los bordados creados por la abuela de la consellera de Cultura del Consell, Antònia Roca, que lució este verano en la recepción oficial del Palacio de Marivent.

Dichas prendas y las de los llorencins antes citados se pueden ver en el antiguo convento Ca ses Monges, desde donde se inician las visitas guiadas que tendrán lugar este sábado a las 19 h. y el domingo a las 13 horas.

La directora del futuro Mubrot, Lourdes Melis, es la comisaria de arte de BrodArt junto a Sebastià Mascaró y destaca que la muestra «conecta el pasado artesanal de Sant Llorenç con la visión creativa y artística contemporánea».

Otra sala de la muestra de BrodArt / Joana Umbert

Los artistas

Pone como ejemplo que «para estampar el diseño del bordado sobre la tela se perfora dicho dibujo en papel con una aguja y después se marca en el tejido con un líquido de color azul. Es un trabajo especializado y muy preciso, y la artista Amparo Sard emplea una técnica similar en sus obras de papel perforado».

La conexión de Teresa Matas con el proyecto se basa en que «su obra está muy vinculada a los tejidos, ya que rescata vestidos y los destripa para después recomponerlos de otro modo con el fin de expresar un mundo interior y un recorrido de vida», según las palabras de la comisaria de arte.

La elección de dos pinturas de Bel Fullana se debe a su utilización de prendas de ropa interior para impregnarlas con espray y de este modo marcarlas en el lienzo como si fuese un negativo. «Se trata de una reflexión con perspectiva de género en torno al tratamiento del cuerpo femenino y el uso de estas prendas íntimas», detalla Melis.

Y del fotógrafo Valery Katsuba han escogido una fotografía de dos atletas haciendo acrobacias y la misma imagen estampada en una camiseta, ya que «sus fotos se han usado para campañas de moda de marcas reconocidas, como Max Mara y Jacquemus. Mostramos así el vínculo entre fotografía, artes visuales y diseño de moda».

Con iniciativas como BrodArt, el Museu del Brodat i el Teixit y las actividades de difusión llevadas a cabo, Sant Llorenç des Cardassar quiere que no se olvide cuál es el principal testimonio histórico y patrimonial del municipio, ya que la manufactura de los bordados producida en talleres y domicilios del pueblo es parte de su memoria colectiva.

Aunque ya solo quede Confeccions Estrany, el centenario Manufacturas Miró dio paso a más empresas que unieron hasta hoy artesanía y diseño de moda.