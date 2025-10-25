Unas 800 personas llenan la catedral de L'Alguer para escuchar el Cant de la Sibil.la

Un total de 800 personas llenaron este viernes la catedral de Santa Maria de l'Alguer de Cerdeña (Italia), para asistir al concierto El Cant de la Sibil.la en las Catedrales del Mediterráneo.

Se trata de un encuentro que reunió a intérpretes de Mallorca, Barcelona, Valencia y l'Alguer en una cita que pretende destacar esta esta antigua tradición pagana cristianizada, ha informado la Catedral de Mallorca este sábado en un comunicado.

Con emoción y la catedral abarrotada, el público pudo escuchar las cuatro versiones del Cant de la Sibil.la interpretadas por representantes de las catedrales participantes, en un concierto que reafirma los lazos culturales entre los territorios de habla catalana del Mediterráneo.

La soprano Nadia Akaarir Tomás, miembro de la Capella de la Seu de Mallorca, interpretó la versión mallorquina acompañada por Mn. Pere Oliver, canónigo y prefecto de Música de la Seu, y por Joan Company, director de la Capella de la Seu.

Nadia Akaarir, con el canónigo Pere Oliver, el director de la Capella de la Seu, Joan Company, y los representantes de las catedrales de Barcelona y València. / Catedral de Mallorca

Se trata de la segunda edición de este concierto conjunto, tras la celebrada en la Catedral de Mallorca en enero de 2024.

El Cant de la Sibil.la, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, es la escenificación del Juicio Final, un canto de origen grecolatino que sobrevivió al cristianismo incorporándose a las Maitines de Nochebuena.

Aunque el Concilio de Trento (1545-1563) eliminó esta y otras prácticas litúrgicas, su fuerte arraigo popular permitió su conservación en Mallorca y l'Alguer.

Actualmente, la tradición se mantiene viva en la Catedral de Mallorca, en numerosas iglesias de la diócesis y en otros enclaves de lengua catalana.

La Sibil.la en la tradición europea era originalmente una profetisa de la antigüedad grecorromana que tenía la capacidad de predecir acontecimientos futuros importantes, ocupando un papel destacado en el imaginario antiguo y también en el cristianismo, donde se le atribuye anunciar la venida de Cristo y el día del Juicio Final.