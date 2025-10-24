Pedro Medina, filósofo: "Una institución cultural no puede ser simple entretenimiento o un reclamo turístico"

Pedro Medina Reinón (Murcia, 1973) es investigador en cultura contemporánea, docente universitario y comisario de arte, además de filósofo. Estos días está en Palma para participar en el Congreso del Observatorio de la Cultura Turística Sostenible (Costa), organizado por Casa Planas, en el que expertos de distintos ámbitos reflexionan sobre turismo desde el arte, la ciencia y la sostenibilidad. Este pasado jueves, en la Fundació Miró Mallorca, Medina ha afirmado que vivimos un momento de cambio en el que hay que establecer alianzas. En este contexto considera que “una institución cultural debe interpretar el mundo en el que vive y generar pensamiento”.

“Una institución cultural no puede ser simple entretenimiento o un reclamo turístico. Tiene una responsabilidad, que es interpretar el mundo en el que vive. Ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de las exposiciones que se hacen ya no tienen catálogo. Cuando digo un catálogo, quiero decir una expresión que genera pensamiento e interpretación”, ha señalado este filósofo, residente en Italia y gran conocedor de la realidad de ciudades turísticas como Venecia o Turín. Hace años, Pedro Medina fue uno de los componentes del proyecto de investigación y producción artística Ciutat de vacances, impulsado por Es Baluard cuando Nekane Aramburu era su directora.

El investigador en cultura contemporánea, Pedro Medina, en otro rincón de la Fundació Miró Mallorca. / MANU MIELNIEZUK

En la Fundació Miró, Medina ha compartido reflexiones con Liz Wells, escritora, conservadora y profesora de prácticas fotográficas, y con Marina Planas, directora de Casa Planas, en la mesa redonda Anatomia del turisme: apocalíptics i integrats. Allí, el investigador sobre cultura contemporánea ha abogado por adoptar un modelo de “turismo de archipiélago”, en el sentido de establecer alianzas para ofrecer otro tipo de servicio y diversificar la oferta. Con ese término, el filósofo se refiere a crear una red y a "la diferencia entre multitud y masa. En la masa, el grumo desaparece. En cambio, en una multitud, supuestamente, lo que predomina es el colectivo, pero no desaparece el personaje”, explica sobre esa metáfora.

Pedro Medina recuerda que las instituciones culturales tienen una función primordial, que es “hacer cultura”, y que eso implica crear “actividades para los residentes y para los niños” y “generar interpretación sobre los fenómenos que está mostrando. Y, por tanto, no quedar, digamos, arrastrada por todo lo que lleva a la turistificación”. Respecto a esto, el filósofo cree que la Fundación Juan March de Palma “tiene un nivel de conferencias altísimo” y que Casa Planas también cumple con el papel de ser un centro generador de interpretación.

Lo otro, en su opinión, es “entretenimiento” y “flujo de imágenes”. Por su experiencia profesional, identifica “distintos tipos de comisarios: los que generan interpretación sobre algo, los que crean una narración y hacen una selección para tenerla, el que trabaja con un artista y lo va acompañando y luego están los transportistas, que son los que transportan nombres de una institución a otra. Durante el periodo en el que se ha transformado todo eso, de 2008 en adelante, cada vez hay más transportistas que lo único que les interesa son transportar nombres”.

El congreso Costa continúa este viernes y sábado con la participación de más expertos en distintos ámbitos. En esta iniciativa se han implicado la UIB, la Fundació Miró Mallorca y Es Baluard. La clausura será en Casa Planas con un speed networking, encuentros breves entre profesionales de distintas entidades.