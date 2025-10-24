‘Live for the Arts’ conecta Mallorca y Nueva York con una nueva edición del ciclo cultural del FLEM

Live for the Arts, el ciclo cultural internacional impulsado por INNSiDE by Meliá y el Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM), celebró este miércoles 23 de octubre su cuarta edición en Nueva York con el objetivo de tender puentes entre el talento creativo de Mallorca y Manhattan.

La jornada arrancó con el concierto de la cantante y compositora Ona Mafalda, quien presentó su nuevo álbum Reset, que verá la luz el 30 de octubre, cautivando al público con su estilo pop alternativo y sus raíces mallorquinas.

Mientras tanto, la escritora Joana Marcús, una de las autoras jóvenes más leídas en España, firmó ejemplares de la traducción al inglés de su novela Antes de diciembre, publicada por Source Books. En su conversación con la periodista Sophia Becker, Marcús compartió su experiencia en su primera visita a Estados Unidos ante un centenar de lectoras.

Diálogo entre Miró y Sert

La Fundació Miró Mallorca también estuvo presente en el encuentro a través de Patricia Juncosa, responsable de Arte e Investigación, que ofreció la charla 'Converses entre Miró i Sert. Des dels carrers de Nova York fins a l’estudi de Mallorca'.

En ella, analizó la estrecha relación entre el artista Joan Miró y el arquitecto Josep Lluís Sert y cómo ambos territorios marcaron su trayectoria. La sesión se completó con la proyección del documental Je rêve d’un grand atelier (2018), dirigido por Cesc Mulet y producido por La Perifèrica.

La programación continuó con una mesa redonda moderada por Casilda García, fundadora del colectivo Tierra Extraña, junto al diseñador Álvaro Domínguez y el escritor Juan Trejo, en una conversación organizada en colaboración con Spain Arts & Culture, el programa cultural de la Embajada Española en Washington.

Arte, música y gastronomía con acento mallorquín

Los asistentes pudieron recorrer las Secret Rooms del hotel INNSiDE New York Nomad, convertidas en galerías efímeras con intervenciones de artistas como Albert Pinya y Patricia Bolaños, además de la ilustradora puertorriqueña Checkinmela, que ya participó en la última edición de FLEM en Magaluf.

El colectivo Tierra Extraña transformó una habitación en un speakeasy donde actuó la intérprete LuliBono, mientras que el estudio Minimal Gallery mostró piezas originales de Gato Hansen y Javier Trujeda, con la posibilidad de tatuarse en directo alguno de los diseños creados para la ocasión.

La artista Eugenia Mello dirigió un taller de ilustración y La Pajarita, histórico colmado de Palma, ofreció una degustación gastronómica con productos mallorquines. El cierre de la noche corrió a cargo del dúo Through Trembling Waters, formado por Aina Zanoguera y Gÿe, que fusionó la tradición musical de la isla con ritmos electrónicos, incluyendo una reinterpretación del clásico Mediterráneo de Serrat.