Julio Serrano Echevarría, el poeta que navega entre las raíces mestizas y la memoria que habita en el mar

El escritor y poeta guatemalteco Julio Serrano Echeverría presenta este viernes a las 20 horas en la librería Ramon Llull de Palma su poemario Antes del mar, una obra que, en sus propias palabras, "nació como una investigación poética sobre las raíces mestizas latinoamericanas y el mar como memoria común".

Con un tono sereno y reflexivo, el autor abordó ayer temas que desbordan la literatura para situarse en el terreno de la filosofía, la ecología y la historia cultural. Ganador del Premio Gabo de Periodismo en 2022 por un trabajo que combinaba poesía, documental y memoria, Serrano explicó que concibe la poesía "como una forma de investigación y de escucha".

Su escritura, añadió, "busca reconstruir el diálogo entre tres mundos fundacionales: el indígena americano, el ibérico y el africano", todos atravesados por el mar como escenario simbólico.

"Durante años trabajé con periodistas y documentalistas y mantengo esa manera de observar. Este libro nace de una investigación larga sobre nuestras raíces mestizas y sobre cómo el mar nos une más de lo que nos separa", señaló Serrano.

El autor comentó que Antes del mar se gestó a partir de una imagen real: el retroceso del mar Caribe durante una temporada de huracanes en 2016. "El mar se retrajo siete centímetros porque dos grandes huracanes estaban succionando el agua. Esa imagen me pareció brutal. La tierra reclamando equilibrio, como una memoria viva del planeta", explicó.

Para Serrano, presentar el libro en Mallorca no es casualidad. "El espíritu de la isla encarna esa idea del mar como punto de encuentro. Las islas son lugares de llegada, de mezcla y también de conflicto. El Mediterráneo, como el Caribe, guarda historias de vida y de hostilidad, de comercio, migraciones y piratería. El mar nunca ha sido solo idílico, también es frontera y espejo", destacó.

El mar como memoria común

El poeta insistió en que su obra busca leer el mar como un archivo vivo. Antes del mar se divide en tres partes: la primera revisa la historia latinoamericana desde los barcos que cruzaron el Atlántico; la segunda, más abstracta, contempla el mar como cuerpo y memoria, y la tercera vincula esa experiencia con su propio origen mesoamericano, "una cultura de montañas, no de costas, pero siempre atenta al agua como símbolo de vida y de peligro".

Además, Serrano defendió la idea de que la poesía es política por naturaleza, incluso cuando no lo pretende. "No hay manera de escapar del entorno. Hasta el poema más idílico revela información política, ideológica o intelectual. La poesía es una radiografía del espíritu humano", afirmó.

En su intervención, el autor evocó el diálogo entre pasado y futuro en la cosmovisión mesoamericana. "En nuestra tradición, el tiempo no es lineal, sino circular. El pasado y el futuro bailan juntos. El futuro está en la espalda, porque todavía no lo vemos, mientras que el pasado lo tenemos delante, sobre la mesa. Es una manera distinta de relacionarnos con el tiempo y con la memoria", reflexionó.

Frente a una época "de polarización y disgregación", Serrano abogó por volver a los "grises" y por entender el arte como una vía de encuentro. "Creo en la industria del libro como ese espacio que trasciende el tiempo vital. Un libro es una botella lanzada al mar, pero también al tiempo", dijo.

La memoria del agua

Serrano participa actualmente en una beca Prince Claus en Países Bajos, con un proyecto titulado La memoria del agua, que amplía la reflexión iniciada en Antes del mar.

"No podemos reducir el agua a un recurso. Es como pensar la comida solo en términos de vitaminas. El agua es un elemento vital, simbólico, espiritual. Sabemos más de las estrellas que del fondo del mar y eso dice mucho de nuestra desconexión con la vida", señaló.

El poeta subrayó la importancia de generar nuevos puentes entre Latinoamérica y España a través de la literatura. "Centroamérica siempre ha sido un territorio insular que conecta dos grandes continentes, pero que a veces ha permanecido olvidado. Recuperar ese diálogo es esencial para imaginar un mundo más digno", afirmó.

Con Antes del mar, Serrano Echeverría extiende una invitación a mirar el océano —y la memoria— con curiosidad, respeto y asombro. "Me gustaría que el lector se acercara al libro como quien se detiene frente al mar, reconociéndose en los ojos de otro al otro lado del horizonte", concluyó.