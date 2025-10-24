La Institució de les Lletres Catalanes rinde homenaje al escritor mallorquín Gabriel Janer Manila

La Institució de les Lletres Catalanes ha organizado un homenaje al escritor mallorquín Gabriel Janer Manila con motivo de su 85 aniversario. El reconocimiento a este autor, pedagogo y catedrático que ha marcado la narrativa y la reflexión educativa de las últimas décadas, se celebrará el 12 de noviembre en el Palau Moja, en Barcelona, a las 19.30 horas.

Nacido en Mallorca en 1940, Janer Manila es licenciado en Letras y doctor en Pedagogía por la Universitat de Barcelona. Ha sido catedrático de Antropología de la Educación en la Universitat de les Illes Balears y ha cultivado la narrativa, la novela, la literatura infantil y juvenil, la crítica literaria y el ensayo. Colaborador de este diario, su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, entre ellos el alemán, inglés, castellano, euskera, francés, gallego y neerlandés. A lo largo de su carrera ha recibido los principales galardones literarios, además de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1998) y, más recientemente, la Medalla de Oro de las Illes Balears (2023) por el conjunto de su trayectoria.

El homenaje contará con una apertura institucional a cargo de la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, y del director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escoffet. En este acto habrá diversas intervenciones, como la de la escritora y académica Carme Riera, que pronunciará una glosa dedicada al autor, y la de la también escritora Maria de la Pau Janer, hija del homenajeado. La parte musical estará a cargo de la poeta y cantante Clara Fiol, acompañada del guitarrista Joan Vallbona.

El programa contempla además una mesa redonda sobre la obra literaria de Janer Manila con las intervenciones del profesor Enric Balaguer (Universitat d’Alacant), la profesora Carme Rubio (Universitat de Vic) y el escritor Sebastià Alzamora, que actuará como moderador.

El homenaje concluirá con las palabras del propio Gabriel Janer Manila, quien cerrará un acto concebido como una celebración de su aportación a la cultura catalana y de una vida dedicada a las letras.