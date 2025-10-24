La escultura 'Blues Banc' homenajeará a Víctor Uris el 31 de octubre en Palma
La pieza de Margalida Escalas, con forma de armónica-banco, será inaugurada en la plaza Alexander Fleming con un concierto y actos en memoria del armonicista mallorquín
La artista Margalida Escalas inaugurará el próximo 31 de octubre la escultura titulada Blues Banc, un banco con la forma de una armónica que rinde homenaje al armonicista mallorquín Víctor Uris. La pieza estará ubicada en la plaza Alexander Fleming de Palma —popularmente conocida como la placeta del Capitol—, un lugar simbólico donde Uris solía reunirse con amigos.
El proyecto es iniciativa de los amigos del músico, con el respaldo del Ayuntamiento de Palma y la Associació de Veïnats de Es Capitol. La inauguración, prevista para las 19.30 horas, incluirá un gran concierto que servirá como tributo.
El acto será presentado por Mònica Borràs y contará con la participación de diversas formaciones, entre ellas Big Mama Montse y Pep Baño, acompañados por músicos de la Harmònica Coixa Blues Band —grupo del que Uris fue miembro—. También actuarán Llàtzer Méndez, Lluís Arboledas (Ossifar), Cap Pela, Los Atunos Rojos, Biel Alimanya, Toni Rissos, Un Grapat de Bergants, Daniel Higiénico, Jaume Sureda y Llorenç Santamaría.
En el homenaje participarán asimismo otros artistas vinculados al mundo musical de Mallorca, como Agustí Serra, Ignasi Zapata, Jordi Álvarez, Carmen Jaime, Salvador Font “Mantequilla”, entre muchos más.
Un legado que trasciende el tiempo
Víctor Uris falleció en abril de 2024 a los 66 años, dejando una huella imborrable en la escena musical balear. De formación autodidacta, fue un maestro de la armónica y uno de los primeros en cultivar el blues en las islas.
En 1982 fundó junto a Pep Baño y Toni Reynés la Harmònica Coixa Blues Band, considerada la primera banda de blues de Baleares. Aunque en sus inicios el grupo abordó grandes estándares del género, con el tiempo incorporó composiciones propias y colaboraciones con músicos locales destacados.
En 1985 la banda se consolidó con nuevos integrantes y en 1987 grabaron su primer single en directo en el Auditorio de Palma durante el Festival de Jazz. Un año después lanzaron su primer disco homónimo, con invitados como Erroll Woiski, Joan Bibiloni y Deborah Carter.
Tras la disolución de la banda en 1994, Uris continuó su carrera en otros formatos, siempre manteniendo su pasión por el blues. En 2002 publicó su primer trabajo en solitario, De Lado a Lado, con colaboraciones como Pau Donés y Daniel Higiénico. Además, participó en estudios con artistas como Antonio Vega, Concha Buika o Max Sunyer.
Así, la inauguración de Blues Banc no solo busca honrar su memoria, sino también poner en valor su legado musical y mantener viva su esencia en el corazón de Palma, en el rincón donde él mismo compartía música y amistad.
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
- La directora del colegio de Palma donde se ha presentado un exalumno con un cuchillo: 'Fue un estudiante modélico
- Confinan a estudiantes en las aulas al irrumpir un exalumno armado con un cuchillo en un colegio de La Soledat
- Júlia Ojeda, vicepresidenta d'Alhora, tras denunciar un caso de discriminación lingüística en Palma: 'Estamos tan colonizados que tendemos a cambiar el catalán por el castellano automáticamente
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían
- El Govern confirma la presencia de la avispa oriental en Mallorca