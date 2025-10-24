La escultura 'Blues Banc' homenajeará a Víctor Uris el 31 de octubre en Palma

La artista Margalida Escalas inaugurará el próximo 31 de octubre la escultura titulada Blues Banc, un banco con la forma de una armónica que rinde homenaje al armonicista mallorquín Víctor Uris. La pieza estará ubicada en la plaza Alexander Fleming de Palma —popularmente conocida como la placeta del Capitol—, un lugar simbólico donde Uris solía reunirse con amigos.

El proyecto es iniciativa de los amigos del músico, con el respaldo del Ayuntamiento de Palma y la Associació de Veïnats de Es Capitol. La inauguración, prevista para las 19.30 horas, incluirá un gran concierto que servirá como tributo.

El acto será presentado por Mònica Borràs y contará con la participación de diversas formaciones, entre ellas Big Mama Montse y Pep Baño, acompañados por músicos de la Harmònica Coixa Blues Band —grupo del que Uris fue miembro—. También actuarán Llàtzer Méndez, Lluís Arboledas (Ossifar), Cap Pela, Los Atunos Rojos, Biel Alimanya, Toni Rissos, Un Grapat de Bergants, Daniel Higiénico, Jaume Sureda y Llorenç Santamaría.

En el homenaje participarán asimismo otros artistas vinculados al mundo musical de Mallorca, como Agustí Serra, Ignasi Zapata, Jordi Álvarez, Carmen Jaime, Salvador Font “Mantequilla”, entre muchos más.

Un legado que trasciende el tiempo

Víctor Uris falleció en abril de 2024 a los 66 años, dejando una huella imborrable en la escena musical balear. De formación autodidacta, fue un maestro de la armónica y uno de los primeros en cultivar el blues en las islas.

El músico Víctor Uris, quien será homenajeado con una escultura en Palma. / Archivo DM

En 1982 fundó junto a Pep Baño y Toni Reynés la Harmònica Coixa Blues Band, considerada la primera banda de blues de Baleares. Aunque en sus inicios el grupo abordó grandes estándares del género, con el tiempo incorporó composiciones propias y colaboraciones con músicos locales destacados.

En 1985 la banda se consolidó con nuevos integrantes y en 1987 grabaron su primer single en directo en el Auditorio de Palma durante el Festival de Jazz. Un año después lanzaron su primer disco homónimo, con invitados como Erroll Woiski, Joan Bibiloni y Deborah Carter.

Tras la disolución de la banda en 1994, Uris continuó su carrera en otros formatos, siempre manteniendo su pasión por el blues. En 2002 publicó su primer trabajo en solitario, De Lado a Lado, con colaboraciones como Pau Donés y Daniel Higiénico. Además, participó en estudios con artistas como Antonio Vega, Concha Buika o Max Sunyer.

Así, la inauguración de Blues Banc no solo busca honrar su memoria, sino también poner en valor su legado musical y mantener viva su esencia en el corazón de Palma, en el rincón donde él mismo compartía música y amistad.