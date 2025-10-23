Clásica
Zarzuela en Calvià
Este domingo empieza el festival de Zarzuela en Calviá, que este año llega a su segunda edición
El Auditori de Peguera será el escenario en el que este domingo a las 18 horas se inicien las sesiones del Segundo Festival de Zarzuela, que organiza el Ajuntament, bajo la dirección musical y escénica de Pablo López.
Desde el domingo y hasta el 28 de febrero se ofrecerán tres galas líricas, la primera de las cuales lleva por título Zarzuela Calv-IA y en la que se sucederán una serie de fragmentos cómicos de zarzuela, pues como bien señala el mismo Pablo López, «uno de los valores de la zarzuela es ser capaz de crear escenas divertidas con una sencillez naif».
Para esta primera función, López ha contado con la soprano Cristina van Roy, así como con estudiantes de canto de Calvià, la escuela municipal de danza y la coral de Andratx.
Lo de incluir IA en el título no es solamente un juego de palabras, pues, como explica López: «los fragmentos elegidos tienen un hilo conductor consistente en la relación entre la zarzuela y la inteligencia artificial, para lo cual he incorporado un texto que intenta explicar a la IA las virtudes/hallazgos/rarezas que tiene la zarzuela».
El segundo concierto del ciclo tendrá lugar el 10 de enero y en él se escenificará la obra El dúo de la Africana. Maia Planas, Guillem Gornals y el propio Pablo López cantarán los roles principales, junto al pianista Marc Laliga.
Para finalizar el ciclo, una gala lírica con las voces de Vicenç Esteve, Manel Esteve y Tina Gorina, acompañadas por el pianista Stanislav Angelov, uno de los grandes repertoristas actuales.
