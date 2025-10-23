Twiggy: "Estoy orgullosa de mis arrugas"

«Posar es como montar en bici, nunca se olvida», bromeó Twiggy a los fotógrafos que la retrataban este jueves en el festival Evolution. Con 76 años, la británica que rompió moldes en la industria de la moda en los años 60 por su pelo corto y estilo andrógino protagoniza el primer documental sobre su vida, titulado como su apodo y dirigido por la actriz y cineasta Sadie Frost.

Lo presentaron en CineCiutat con un coloquio con el público y antes hablaron con la prensa sobre el metraje de la considerada como la primera supermodelo. El ascenso meteórico de la carrera de Leslie Lawson fruto de una casualidad permitió «abrir la puerta a un tipo de modelo diferente a lo que había, mujeres altas y voluptuosas», tal como explicó.

Según la directora de Twiggy, «dio el primer paso en la diversidad que hay ahora, con modelos más inclusivas, de tallas grandes, etc.» Todo ocurrió en una época en la que «los ojos estaban puestos en Londres, con la música, Los Beatles, las artes, el diseño e incluso la minifalda, que aún no había llegado a Nueva York», en palabras de Lawson.

Los años 60

Recordó que «en los 60, pese a tener cosas horribles, como por ejemplo la guerra de Vietnam, la sensación si se compara con hoy en día es que había más tolerancia y los jóvenes alzaban la voz».

Frost añadió que «también había mucha gente que representaba una época de esperanza, frente a la situación actual, donde es triste carecer de figuras que lideren lo positivo. En cambio, parece que todo el mundo se está convirtiendo en extremista y polarizado».

Este es su segundo documental y en ambos escogió a una mujer pionera, ya que en su ópera prima la protagonista es la diseñadora de moda Mary Quant, que introdujo los pantalones como prenda femenina.

«Mi infancia fue bohemia y artística. Mi padre era músico de psicodelia y mi madre, modelo y diseñadora, por lo que tenía similitudes con Twiggy y Mary Quant. Hacer documentales de ellas ha sido como revisitar esa época y adentrarme en la cultura popular que experimentaron mis padres, además de retratar a dos fantásticas mujeres».

Twiggy: "Posar es como montar en bici, nunca se olvida" / Manu Mielniezuk

Lawson aceptó la propuesta de la cineasta tras rechazar otras al comprobar que «confiaba en ella. Me encantó que fuese una mujer, ya que hay cosas que entendemos entre nosotras; y que hubiésemos tenido una especie de trayectoria paralela», dijo en referencia a que las dos han sido modelos y actrices.

Además de la labor investigadora y los testimonios sobre Twiggy, con personajes tan conocidos como Paul McCartney, Dustin Hoffman y Brooke Shields, y sobre todo su hija, Carley, el documental incide en «la celebración de la vida» de la protagonista. «Es una historia muy inspiradora» y con «muchos momentos emocionales», como la describió la directora del festival Evolution, Sandra Lipski.

Me Too y las redes

Twiggy se convirtió en todo un referente para miles de mujeres en la década de los 60, pese a que solo estuvo cuatro años en el mundo de la moda, ya que después inició una carrera como actriz en la que ganó dos Globos de Oro.

El gran avance para ella en los últimos tiempos respecto al feminismo ha sido el movimiento Me Too. «Aún no se ha logrado el 100% de las mejoras, pero estamos mejor que antes», argumentó.

Sin embargo, la visión de la belleza en la actualidad le preocupa especialmente a causa de «esa cosa fantástica llamada internet». «Las chicas jóvenes se piensan que lo que aparece en las redes sociales es real y no es así», advirtió.

«En los años 70 y 80 las mujeres eran de diferentes tipos y medidas, pero ahora ven en fotos los mismos labios grandes y las mismas narices, pestañas y cara. Es terrible. Yo estoy orgullosa de mis arrugas», destacó. Sadie Frost cree que «la situación cambiará y que la belleza natural volverá a ser lo atractivo, no pasarse tres horas delante del espejo».

Mallorca

Ambas hablaron además de su relación con Mallorca. La cineasta vino por primera vez como actriz para el rodaje de El celo, de Antoni Aloy, con Harvey Keitel y Lauren Bacall en el elenco.

«Me enamoré de la isla, he venido muchas veces y compré una casa en Sóller, que mantuve durante tres años», tal como contó.

Por su parte, Leslie Lawson la conoció en 1986 porque su marido tenía una casa antigua en Andratx. «Allí tuvimos muchas vacaciones felices con los niños, pero nos mudamos a EEUU y la vendimos. Ayer fuimos a visitarla en una excursión romántica y los dos pensamos: Tendríamos que haberla conservado».