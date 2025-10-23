El Teatre del Mar acoge este viernes la lectura dramatizada de 'L’invisible', de Jaume Miró

La obra L’invisible, del dramaturgo Jaume Miró, llega este viernes, 24 de octubre, al Teatre del Mar como lectura dramatizada. Interpretada por Agnès Llobet y Àlvar Triay, está dirigida por Pere Fullana y se basa en una investigación documental sobre un archivo de poemas, cartas, fotos y cuentos que se halló en unas maletas entre los escombros del Hotel Perú de Palma y que pertenecieron a Joan Vinyals i Costa, un creador desconocido.

Escribir sobre este hecho real ha sido “un auténtico regalo” para Jaume Miró, quien confiesa que el estreno de la lectura dramatizada le tiene "emocionado" e "ilusionado" y con ganas de compartir esta historia que tiene mucho de investigación detectivesca. “Me lo he pasado muy bien, tenía la sensación de que el texto se escribía solo”, comenta el dramaturgo sobre el proceso de escritura de L’invisible.

Este texto es el resultado de la residencia de escritura dramática organizada por la Fundación SGAE y la Fundación Teatre del Mar, una experiencia en la que Miró ha contado con el acompañamiento de Queralt Riera y Carme Planells como asesoras.

Para el autor, la historia da pie a plantearse “qué es lo que hace que un artista sea reconocido” y menciona que el caso de Vinyals se suma al de otros creadores que fueron famosos muy tarde o incluso de manera póstuma, como Sixto Rodríguez (protagonista de Searching for Sugar Man), la fotógrafa Vivian Maier, la cantante Eva Cassidy o incluso el pintor Van Gogh.