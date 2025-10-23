El Teatre del Mar acoge este viernes la lectura dramatizada de 'L’invisible', de Jaume Miró
Interpretada por Agnès Llobet y Àlvar Triay, está dirigida por Pere Fullana y se basa en la investigación sobre el archivo de Joan Vinyals i Costa hallado entre los escombros del Hotel Perú
La obra L’invisible, del dramaturgo Jaume Miró, llega este viernes, 24 de octubre, al Teatre del Mar como lectura dramatizada. Interpretada por Agnès Llobet y Àlvar Triay, está dirigida por Pere Fullana y se basa en una investigación documental sobre un archivo de poemas, cartas, fotos y cuentos que se halló en unas maletas entre los escombros del Hotel Perú de Palma y que pertenecieron a Joan Vinyals i Costa, un creador desconocido.
Escribir sobre este hecho real ha sido “un auténtico regalo” para Jaume Miró, quien confiesa que el estreno de la lectura dramatizada le tiene "emocionado" e "ilusionado" y con ganas de compartir esta historia que tiene mucho de investigación detectivesca. “Me lo he pasado muy bien, tenía la sensación de que el texto se escribía solo”, comenta el dramaturgo sobre el proceso de escritura de L’invisible.
Este texto es el resultado de la residencia de escritura dramática organizada por la Fundación SGAE y la Fundación Teatre del Mar, una experiencia en la que Miró ha contado con el acompañamiento de Queralt Riera y Carme Planells como asesoras.
Para el autor, la historia da pie a plantearse “qué es lo que hace que un artista sea reconocido” y menciona que el caso de Vinyals se suma al de otros creadores que fueron famosos muy tarde o incluso de manera póstuma, como Sixto Rodríguez (protagonista de Searching for Sugar Man), la fotógrafa Vivian Maier, la cantante Eva Cassidy o incluso el pintor Van Gogh.
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- La joven argentina denunciada como desaparecida está bien: se ha presentado en la Jefatura de Policía
- La joven denunciada como desaparecida admite estar abochornada por la repercusión del caso tras presentarse en la Jefatura de Palma
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
- Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’