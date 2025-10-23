Música
Señalan que el acto de Rosalía «puso en riesgo la integridad física de las personas»
El Ayuntamiento de Madrid sigue estudiando sancionar a la cantante por «alteraciones graves de seguridad y movilidad»
Héctor González
Como ya adelantara este martes la vicealcaldesa, Inma Sanz, el Ayuntamiento de Madrid sigue analizando la posibilidad de sancionar a Rosalía por lo ocurrido el pasado lunes por la noche, cuando la cantante colapsó Callao con la presentación sorpresa de su nuevo disco.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, confirmó ayer que el Gobierno municipal mantiene sobre la mesa abrir un expediente sancionador por los incidentes ocasionados en el centro de la capital. En declaraciones a los medios, el regidor explicó que los servicios jurídicos municipales ya analizan el atestado policial remitido por la Policía Municipal, que refleja «alteraciones graves de seguridad y movilidad». Según el mismo, la convocatoria —difundida pocas horas antes a través de redes sociales— «puso en riesgo la integridad física de las personas y obligó a realizar cortes de tráfico y despliegues de emergencia».
«Estamos muy contentos de que Rosalía haya elegido la ciudad de Madrid para presentar su nuevo trabajo, pero las cosas se pueden hacer de otra manera», señaló Almeida, que insistió en que el Ayuntamiento «va a estudiar con detalle si procede la apertura de un expediente sancionador». En primer lugar por un acto en vía pública al que «le faltaban las autorizaciones correspondientes»; a lo que se suma que «se concentraron más de 500 personas y esto puede dar lugar también a que hubiera tenido que pedir una autorización a la Delegación del Gobierno».
