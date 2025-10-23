Raphael y La Búsqueda, dos conciertos que no puedes perderte este finde en Mallorca

Las cancelaciones y los problemas de salud ya son cosa del pasado. Un pletórico Raphael regresa a Palma este fin de semana, por partida doble, con dos recitales este viernes y sábado en el Auditorium.

El de Linares recala en Mallorca con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español. La gira, que arrancó en mayo de 2025, reúne los grandes éxitos que lo han convertido en un icono como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo, junto con las canciones de su aclamado nuevo álbum Ayer… aún, un tributo exquisito a la chanson francesa y homenaje a artistas de la talla de Edith Piaf y Charles Aznavour.

Raphaelísimo es más que un concierto: es un viaje emocional conducido por la legendaria voz y la asombrosa capacidad interpretativa de Raphael, un artista cuya autenticidad y pasión sobre el escenario siguen cautivando a públicos de todas las edades y estilos. Su inigualable talento trasciende géneros, emocionando por igual a amantes del rock, seguidores de la música indie y fieles de la canción melódica, siendo desde hace más de seis décadas un nombre imprescindible de la música de nuestro país.

Su historia discográfica es impresionante, como lo atestiguan sus 326 discos de Oro, 49 de Platino, y el único de Uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias. Ha grabado más de 50 discos de larga duración en español, así como otros en italiano, francés, alemán, inglés y japonés.

Viernes 24 y sábado 25 de octubre Lugar: en el Auditorium de Palma, ambos a las 21.00 horas.

La Búsqueda, vanguardia al servicio de la tradición

Se prodigan poco por los escenarios, así que hablar de un concierto de La Búsqueda siempre es una noticia a tener en cuenta. Este viernes estarán en el Teatre Lloseta (Carrer Es Pou, 1), a las 22 horas, ejecutando las canciones de su brillante álbum Luz, Arena y Llanto (Espora Records).

Tras el exitoso concierto del pasado mes de enero en el Teatre Principal de Palma, toca el turno de presentar trabajo en la Part Forana. Como si del regreso de un viaje a otra dimensión se tratase, La Búsqueda, la gran banda por antonomasia de finales de los 80, ha vuelto con otra joya musical. Debutaron en 1988 con un primer disco homónimo y publicado por la compañía DRO, un ramillete de canciones himno que los consagró en España y Francia con esa mezcla de rock de raíz hispana y poesía e inspirados ecos de bandas sonoras en épico technicolor. Un sonido que posteriormente encontraríamos en bandas como Tindersticks o Caléxico y al que proféticamente se avanzaron.

Los misteriosos silbidos con los que se abre el disco, preludio del primer gran himno que es Los Mineros, nos indican que lo que vamos a encontrarnos, la historia contada, el viaje, va a resultar sinuoso, fragmentado y cautivador. Todo ello tratado con una producción de tintes cinematográficos, y que en su interpretación nos evoca esas caravanas de carromatos gitanos, donde quien lleva la brújula es un duende que la música de La Búsqueda sabe hacer cantar, sonar y bailar como nadie.

Como dice Joan Ernest Castells, «La Búsqueda ha sabido profundizar e ir más allá del camino iniciado y aplaudido de sus anteriores trabajos, e inspirados por la revolución que supuso a finales del XIX la obra de Manuel de Falla, para convertir en vanguardia la renovación y el abrazo a la tradición de sus raíces musicales españolas. El paso del tiempo ha esculpido en la formación liderada por Francisco Albéniz aquello que se conoce como una súper banda. Entre sus miembros encontramos a artistas que han ido erigiéndose a su vez referentes con sus respectivas carreras artísticas. Es el caso de la cantautora Arantxa Andreu, del guitarrista Jaume Compte, del trompetista Bernat Xamena o del músico Guillermo Femenías, por tan sólo mencionar algunos nombres».