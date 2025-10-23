El quinteto KamBrass, con una integrante mallorquina, premiado en el FestClásica

KamBrass Quintet ha recibido el Premio Ensemble Emergente de parte de FestClásica, la Asociación Española de Festivales de Música Clásica, que preside Pere Bonet, director artístico del Festival de Pollença. El galardón es uno de los más prestigiosos de la música clásica en España que se concede a grupos emergentes.

El quinteto, formado por cuatro músicos catalanes y una mallorquina, Maria Servera, tiene como objetivo, desde su creación en 2017, renovar el repertorio para quinteto de metales, imprimiéndole un aire nuevo, tanto por lo que a partituras se refiere como también a la manera de darlas a conocer.

Este reconocimiento le permitirá poder ser calificado como grupo preferente en los más de cincuenta festivales que forman FestClásica, entre los que se encuentra el Festival de Pollença.

El jurado ha reconocido al grupo "por su calidad interpretativa, innovación musical y compromiso con la excelencia sonora". Por otra parte, también ha influido la labor educativa y la vocación de difusión cultural por parte de este quinteto de jóvenes músicos.

Al conocer la noticia, Maria Servera ha declarado que para ellos "ha sido una enorme alegría y lo vivimos como un impulso, una señal de que el trabajo constante tiene eco y sentido".

Este galardón dará a la formación la oportunidad de conectar con nuevos públicos y recorrer algunos de los grandes festivales que se organizan en las Comunidades Autónomas.