CòmicNostrum 2025 arranca con un homenaje a Josep Coll y se expande a Inca con el futuro Museo del Cómic

El CòmicNostrum 2025, Festival Internacional de Cómic de Mallorca, ha iniciado una nueva edición en el Casal Solleric con la inauguración de la muestra Coll, un gegant en el TBO, dedicada a Josep Coll, uno de los grandes referentes del cómic español del siglo XX y figura clave de la mítica revista TBO.

La exposición, "la más extensa de originales jamás organizada sobre el autor", recupera el humor y la vanguardia gráfica de Coll, así como sus personajes más reconocibles, que marcaron a generaciones de lectores y artistas.

El programa en Palma se completa con la intervención artística Souvenir, de Flavia Gargiulo, visible en El Mirador hasta el 31 de octubre, y con la exposición Literatura ilustrada en cromos publicitarios de chocolate, que abrirá sus puertas el 31 de octubre en la Biblioteca Pública de Palma Can Sales. Además, el festival ofrecerá visitas comentadas, mesas redondas y talleres centrados en la ilustración y el cómic contemporáneo.

Inca acogerá el Pop Up Còmic Market

Del 20 al 30 de noviembre, el festival extenderá su programación a Inca, que acogerá una agenda repleta de exposiciones, encuentros profesionales, talleres y proyecciones. La ciudad se consolida así como un nuevo epicentro del cómic en Baleares.

Entre los eventos más esperados figura el Pop Up Còmic Market, que se celebrará en la Fàbrica Ramis los días 29 y 30 de noviembre, con la presencia de autores nacionales e internacionales como Olivier Schwartz, Irene Márquez o Javier Rodríguez, ganador de un Premio Eisner 2025. El mercado incluirá firmas, presentaciones y actividades para todos los públicos, convirtiéndose en una cita ineludible para aficionados y profesionales del sector.

Trabajo de Irene Márquez, presente en el CòmicNostrum 2025. / .

Otro de los hitos de esta edición será la presentación del futuro Museo del Cómic de Inca, a través de la exposición Grandes clásicos del cómic en el Cas Metge Cifre, edificio modernista que acogerá el futuro equipamiento.

La muestra reúne originales de la colección de Jaume Vaquer y simboliza el primer paso hacia un proyecto impulsado por un convenio entre el Ayuntamiento de Inca, Colonya Caixa Pollença y el Clúster de Còmic i Nous Mèdia, destinado a convertir el espacio en un centro de referencia para la creación, formación y divulgación del cómic.