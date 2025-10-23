Aitana en el Mallorca Live Festival: Este es el día que actuará y los precios de las entradas

Aitana visitará el Mallorca Live Festival el sábado 13 de junio, segunda jornada de la novena edición del festival. El regreso a la isla de la artista líder a nivel mundial del pop de habla hispana de la mano del evento cultural y musical más importante de Balears forma parte de la primera gira mundial anunciada por la artista, para la que este jueves se han puesto a la venta las entradas, incluyendo su cita con Mallorca.

La preventa para el Cuarto Azul World Tour de Aitana ha sido un rotundo éxito, agotando entradas en varias ciudades españolas.

Las entradas para la segunda jornada del festival, día de la actuación de Aitana, están ya disponibles con un cupo limitado desde 65€ (general) y desde 159€ (VIP) en la web del evento, www.mallorcalivefestival.com , y la ticketera oficial Entradas.com .

Nueva zona VIP

Con su afán de seguir ofreciendo nuevas experiencias a los asistentes del festival, Mallorca Live presentará en 2026 una zona Fan Experience en su renovada zona VIP. Una novedad que permitirá a los asistentes vivir la cita mallorquina de una forma diferente, con la posibilidad de disfrutar de las actuaciones desde una tarima VIP y una zona con vistas privilegiadas en el lateral stage.

Asimismo, un cupo limitado de abonos generales (desde 109€) y abonos VIP (desde 199€) están disponibles.

Su gira más ambiciosa

Tras anunciar por sorpresa las paradas de su próxima gira en el último de los tres históricos ‘sold out’ en estadios de Barcelona y Madrid de Aitana, incluyendo Mallorca, la artista confirmó hace unos días que su cita con la isla será con Mallorca Live, donde regresa tras su visita de 2024 ofreciendo un show inolvidable ante cerca de 25.000 asistentes.

La joven artista se ha convertido, sin duda, en una de las mujeres más influyentes del momento gracias a sus históricos conciertos ante más de 160.000 personas en Barcelona y Madrid con su gira Metamorfosis Season, el documental Aitana: Metamorfosis, y la publicación de su aclamado nuevo álbum, Cuarto Azul (2025).

Su último trabajo es el más internacional y, a la vez, el más personal hasta la fecha. Cuarto Azul es una montaña rusa de emociones donde la composición de Aitana ha cobrado más protagonismo que nunca y que fue creado junto a algunos de los nombres más importantes de la industria, como Nico Cotton, Manu Lara, Casta, Andrés & Mauricio, GALE y Spreadlof, entre otros.

Unos hitos que marcan el inicio de una de las etapas más ambiciosas de su carrera: en 2026, Aitana se embarcará en una gira mundial, Cuarto Azul World Tour, presentándose por primera vez en Norteamérica y varios países de Europa, y recorriendo toda la geografía española, incluyendo su participación en Mallorca Live.