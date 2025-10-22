El Museo del Louvre reabre al público tres días después del robo

El Museo del Louvre reabrió este miércoles por la mañana al público por primera vez desde el robo del pasado domingo,. Las puertas del museo abrieron a las 9.00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.

La dirección del Louvre ha querido puntualizar a los visitantes que el museo no reabrirá por completo. La Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".

El público no había podido entrar desde el pasado domingo, cuando el museo fue desalojado a toda prisa tras el asalto. Aunque en un principio, el lunes todo estaba preparado para recibir a los primeros visitantes, los trabajadores de seguridad se negaron a volver a su puesto de trabajo hasta que se les asegure un refuerzo de la seguridad, tal y como explicó la líder sindical, Sarrah Abdelhedi.

Después del suceso, al rededor del Louvre se ha generado una gran expectación. Los turistas comparten espacio con decenas de periodistas y curiosos que se acercan hasta el lugar para conocer más detalles sobre 'el robo del siglo'.

La presidenta del Louvre frente al Senado

Este miércoles por la tarde, la presidenta del Louvre, Laurence Des Cars, deberá comparecer frente al Senado y responder a las preguntas de los electos sobre los supuestos fallos de seguridad que facilitaron el robo a los ladrones. El día antes, la ministra de Cultura, Rachida Dati, tuvo que defenderse de reproches sobre fallas de seguridad en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea Nacional; "los dispositivos del Museo del Louvre funcionaron", afirmó.

Dati hizo hincapié en que Des Cars había encargado auditorías de seguridad en 2022, 2023 y 2024 que habían dado a una serie de recomendaciones que "se están poniendo en marcha", pero esto está tardando tiempo por las reglas complejas de las licitaciones públicas y porque las obras en un edificio patrimonial como el Louvre también están sometidas a reglas restrictivas.

Des Cars es la primera que lleva años denunciando la "obsolescencia del museo". El pasado mes de enero ya lanzó un grito de desesperación ante los problemas estructurales del edificio; goteras, humedades, inundaciones... Tras su llamado a "actuar con urgencia", el presidente Emmanuel Macron visitó el Louvre y anunció un plan de remodelación, en el que se incluía una mejora de su seguridad. Según los trabajadores del museo, la seguridad del espacio ha quedado obsoleta, principalmente, por el exceso de turistas.

El Louvre es el museo más visitado del mundo; al año recibe cerca de nueve millones de visitantes, mientras que sus instalaciones fueron pensadas para a no más de cuatro millones.

Las joyas siguen sin aparecer

Han pasado tres días desde que un comando entró a plena luz del día en el museo más importante de Francia, y del mundo. En tan solo "7 minutos", los cuatro ladrones se llevaron nueve joyas. Afortunadamente, una de ellas, la corona de la Emperatriz, la acabaron perdiendo en la huída.

Desde entonces, nada se sabe del paradero del botín. La policía trabaja sobre una pista privilegiada; los asaltantes podrían pertenecer a la región de Ile-de-France, y trabajarían bajo las órdenes del crimen organizado que habría recibido "un encargo privado".

Esta hipótesis da algo de esperanza a las autoridades, que en un principio temían que los ladrones hubieran podido despiezar y fundir las joyas. Unas piezas, hasta ahora con un valor incalculable que el Estado ha tenido que calcular en tiempo récord.

Este martes, la fiscal, Laure Beccuau, anunció que los daños resultantes del espectacular robo de joyas fueron estimados en 88 millones de euros por el conservador del museo, solo por el aspecto económico. Una suma "extremadamente espectacular", pero que "no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos", añadió la fiscal para RTL.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, mostró hoy su "plena" confianza en la capacidad del "más de un centenar" de investigadores que trabajan en este momento para "encontrar a los autores" del robo del domingo en el Louvre.

En una entrevista a Europe 1 y CNEWS, el exjefe de policía de París precisó que la Oficina Central de Trafico de Bienes Culturales ha recopilado pistas sobre los perfiles de los sospechosos de tráfico de bienes culturales y que se está haciendo "todo lo posible" para recuperar las ocho joyas robadas.