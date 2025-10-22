El director de fotografía Phedon Papamichael, en Mallorca: "Hay que proteger el espíritu del cine independiente"

El director de fotografía Phedon Papamichael, nominado al Oscar por Nebraska en 2014 y responsable de títulos como Ford v Ferrari oThe Trial of the Chicago 7, ha recibido en Palma el 'Cinematography Icon Award 2025', galardón que concede el Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF).

Este miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la gala de inauguración celebrada este pasado martes en el Palacio de Congresos de Palma, Papamichael se ha mostrado "muy emocionado" por el reconocimiento. "Es un premio especial porque estoy en gran compañía y, además, es la primera vez que vengo a Mallorca", ha afirmado. "He sentido una acogida cálida y un ambiente lleno de auténticos amantes del cine", ha añadido.

El director de fotografía ha destacado el "espíritu humano y artístico" del festival y ha elogiado la labor de su directora, Sandra Lipski, por consolidarlo como "un punto de encuentro para creadores, estudiantes y profesionales".

Papamichael ha celebrado que haya festivales como el Evolution que "también prestan atención a los cineastas, donde los estudiantes pueden inspirarse y conocer a profesionales a los que no tendrían acceso en otros circuitos". "Es importante proteger esa energía y el espíritu del cine independiente frente al dominio del mercado y los grandes estudios", ha recalcado.

Proyectos internacionales

El cinematógrafo, que ha trabajado con directores como Alexander Payne, Aaron Sorkin o James Mangold, ha subrayado la importancia de mantener vivos los espacios de creación alternativa. “Siempre busco viajar y conocer festivales diferentes. Hay que apoyar el cine independiente, porque si desaparece, perdemos la diversidad de miradas que hace grande este arte”, ha subrayado.

Papamichael, colaborador habitual de James Mangold, ha hablado también sobre su último trabajo, A Complete Unknown, el biopic sobre Bob Dylan protagonizado por Timothée Chalamet. "Crecí escuchando a Dylan, así que fue un privilegio. Con Mangold ya es nuestra séptima película juntos, después de Walk the Line. Timotthé es increíblemente profesional y dedicado, fue inspirador verlo trabajar", ha explicado.

El director de fotografía ha adelantado que su próxima colaboración con Mangold será una película de atracos protagonizada por Chalamet, aún sin título oficial. "Está basada en un libro y mezcla el tono de Heat y Hell or High Water. Timotthé interpreta a un excorredor de motocross con una lesión de espalda. Será una producción de Paramount que empezará a rodarse en primavera", ha revelado.

Papamichael también ha recordado su relación profesional con la recientemente fallecida Diane Keaton, con quien rodó su primer largometraje de gran presupuesto, Unstrung Heroes. "Era increíblemente meticulosa y con una sensibilidad estética muy refinada. Incluso me regaló una chaqueta de cuero vintage para que encajara con su sentido visual en el set", ha rememorado con afecto.

Tres décadas de luz, composición y emoción

Nacido en Grecia en 1962 e hijo del escenógrafo Phedon Papamichael Sr., el galardonado creció en Estados Unidos y se formó entre la fotografía y el arte visual antes de dedicarse al cine. Su carrera comenzó en los años ochenta y desde entonces ha construido una filmografía que combina grandes producciones de Hollywood con películas independientes, siempre marcada por su sensibilidad hacia la luz y la composición.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Sideways, NebraskaThe DescendantsWalk the LineThe Monuments Men y Ford v Ferrari, esta última también dirigida por Mangols. Su estilo visual ha sido descrito como una fusión de rigor técnico y emoción pictórico, capaz de convertir cada plano en una pieza narrativa por sí misma.

Con más de tres décadas de trayectoria, Papamichael ha reafirmado en Palma su compromiso con el cine como arte colectivo. "El reto es mantener viva la curiosidad y la pasión. La tecnología cambia, pero la emoción de contar una historia con luz sigue siendo la misma", ha señalado.