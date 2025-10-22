Ingrid García-Jonsson: "Sigo sintiendo que estoy empezando, ojalá no pierda nunca esa sensación"

Con su humor espontáneo y su energía contagiosa, Ingrid García-Jonsson ha aterrizado en Mallorca para recibir el New Talent Award del Evolution Mallorca International Film (EMIFF). La actriz, que ha participado en títulos como Hermosa juventud, Ana de día o Explota explota, se ha mostrado "agradecida y emocionada" por el galardón, que ha calificado como "una responsabilidad y un estímulo para seguir creciendo".

Durante una rueda de prensa este miércoles, la directora del Evolution, Sandra Lipski, ha destacado que el premio "no solo reconoce a los que comienzan, sino a quienes todavía tienen mucho por delante". "Ingrid no empezó ayer, pero es exactamente el tipo de talento que encarna este galardón: alguien que ha demostrado su valía y que apunta a un futuro aún más grande", ha explicado.

"Es un honor y una suerte poder venir aquí y recibir este premio. Ahora hay que estar a la altura de las expectativas", ha afirmado la actriz con una sonrisa, prometiendo que seguirá esforzándose en cada proyecto. "Espero que no os arrepintáis de la decisión que habéis tomado", ha bromeado.

A pesar de sus más de diez años de carrera y de haber pasado por festivales como Cannes, la actriz ha confesado que no siente que haya alcanzado todavía una meta. "Yo aún tengo la sensación de que estoy empezando. Si calculo la edad a la que me quiero morir —que ojalá sea dentro de mucho tiempo—, lo ideal sería hacerlo en un rodaje. Me encantaría morir trabajando, así que sí, sigo empezando", ha dicho entre risas.

"He aprendido muchísimo desde Hermosa juventud, soy mejor actriz, pero tengo las mismas ganas. Ojalá no pierda nunca esa sensación de vértigo, porque la tranquilidad absoluta me parecería aburridísima", ha recalcado.

Esa tensión entre el entusiasmo y la inseguridad es lo que la impulsa: "Convivo con el terror de tener que seguir demostrando que valgo, pero ese miedo me hace currármelo más". "Espero no perderlo nunca", ha añadido.

El reto de interpretar a Yurena

García-Jonsson ha hablado también sobre su reciente trabajo en Superstar, la serie de Atresplayer en la que interpreta a Tamara —conocida también como Yurena—, un papel que ha descrito como "el más difícil" de su vida. "Para empezar, es una persona real que lo va a ver y eso impone una responsabilidad enorme", ha explicado. "No podía convertir a Yurena en un objeto para lucirme. Tenía que ser una persona, con sus contradicciones y su ternura".

La actriz ha detallado que el reto no fue solo emocional, sino también técnico. "Había muchas expectativas porque todo el mundo la conoce. Manejar eso mientras ruedas es complicado. Además, llevar uñas de tres centímetros te cambia la vida: abrir una lata era imposible. Me hice sangre en la nariz más de una vez al sonarme los mocos", ha contado entre risas. "Pero ha sido un personaje fascinante, con muchas capas, con baile, canto, acento… Un regalo".

Preguntada por qué tipo de papeles le atraen, la actriz ha asegurado que le "vuelven loca los personajes imposibles". "Si leo un guion y pienso ‘¿cómo voy a hacer esto?’, entonces voy de cabeza. Me encanta esa sensación", ha señalado. "Soy muy cotilla y este trabajo me permite aprender cosas diferentes. Cuanto más distinto es el personaje de mí, más tengo que investigar y más aprendo".

Entre sus sueños interpretativos ha mencionado algunos clásicos como Lady Macbeth o La gata sobre el tejado de zinc. Sin embargo, también ha asegurado que le gustaría explorar otros registros más inesperados: "Me fascina la idea de hacer personajes femeninos más desagradables, una especie de Torrente femenina. Algo que no hayamos visto tanto en el cine español”.

La libertad de no gustar a todos

Asimismo, la actriz ha recordado el momento en el que su popularidad se disparó tras sus apariciones en La Resistencia. "Fue rarísimo. Fui a hacer una entrevista y, de pronto, la gente pensó que yo era simpática y que querían ser mis amigos", ha bromeado.

"Hasta entonces me conocía más el público cinéfilo, pero no el gran público. Entrar por esa puerta fue un regalo. Es un privilegio que la gente te mire con buenos ojos sin haber hecho nada más que ser tú misma", ha afirmado.

Sobre cómo gestiona la exposición pública, ha asegurado que intenta mantener cierta distancia. "No me dejo condicionar, aunque me condiciono. Intento no leer críticas ni comentarios en redes, pero también me afecta. Todos queremos gustar. Lo que pasa es que, si estás pendiente de gustar, no haces nada, y el cine va de tomar riesgos", ha explicado.

Nuevos proyectos

García-Jonsson acaba de presentar en el Festival de Sitges la serie Rafaela y su loco mundo, escrita por Aníbal Gómez y dirigida por Ernesto Sevilla, en la que comparte reparto con Joaquín Reyes, Carlos Areces, Arturo Valls y Mel Ruiz. "Ha sido como ir a una guardería llena de genios. Me levantaba a las cinco de la mañana feliz por ir a rodar. Era imposible colar un chiste, porque ellos hacen diez por minuto”, ha contado.

Sobre su forma de leer los guiones, ha revelado un método muy poco convencional: "Lo primero que hago es buscar cuántas páginas aparece mi personaje. Si son 10, genial, si son 95, también, pero así me hago una idea de la magnitud del papel", ha confesado entre risas.

También ha hablado sobre las razones por las que a veces rechaza proyectos. "Si una historia no encaja con mi forma de ver el mundo, no la hago. No me considero una actriz especialmente política, pero sí creo que mi trabajo tiene que reflejar la persona que soy", ha explicado.

Respecto al doblaje de sus películas, ha señalado que prefiere no doblarse a sí misma para "no quitarle el trabajo a un actor o actriz de doblaje". "Ellos tienen una técnica que yo no domino y lo hacen de maravilla. Me parece divertido ver qué voz piensan en otros países que corresponde a mi cara".

Aun así, ha advertido sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector: "Los actores de doblaje serán los primeros en verse afectados. Tenemos que intentar protegernos, aunque el gigante tecnológico nos va a devorar".