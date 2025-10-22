Una exposición para descubrir al viajero Josep Coll Bardolet

«Coll Bardolet necesitaba impregnarse de otras cosas, descubrir otros alicientes. No viajaba para conocer ciudades, sino para nutrirse de belleza a través de los ojos», afirma Olga Coll Vila, sobrina del artista y presidenta de la Fundació Coll Bardolet, centro con sede en Valldemosa que celebra su 20 aniversario con Viatger desconegut. Del Marroc exòtic a la Mallorca rural, muestra con la que se abre todo un conjunto de actividades que también comprenden conferencias, conciertos y visitas guiadas, entre otras.

Esta exposición, que se inaugurará el próximo sábado a las 19 horas y podrá visitarse hasta el 7 de enero, tiene como objetivo proyectar una imagen más allá de las balladores que el pintor plasmó en centenares de sus cuadros: quiere otorgarle un papel más internacional a su obra a través de los distintos viajes que hizo a lo largo de su vida, desde aquel que le cambiaría para siempre, el que realizó a Mallorca, lugar que escogió para vivir, a otros menos conocidos para el público.

La presidenta de la Fundació, Olga Coll, y los comisarios Jaume Bernat Adrover y Maria Ramis Mulet, observan la caja de pintura que llevaba en sus viajes y uno de sus cuadernos. | CEDIDAS POR LA FUNDACIÓ COLL BARDOLET

Unos viajes que, como apunta Jaume Bernat Adrover, director de la Fundació y comisario de la muestra junto a la conservadora Maria Ramis Mulet, trasladarán al espectador hasta los paisajes de su infancia y también a Francia, Bélgica, Noruega, Italia, Suiza, Andalucía y Marruecos a través no solo de sus cuadros, también de sus cuadernos de viaje y otros objetos personales, como las mochilas que usaba para sus largos paseos.

Josep Coll Bardolet (Campdevànol, 1912 – Valldemossa, 2007) encontró en los paisajes de su Catalunya natal el marco ideal para iniciar su formación artística y descubrir la fuerza del dibujo y el color. Los Pirineos, la plana de Vic y los veranos en la Escola de Paisatge de Olot le despertaron una fascinación por el cromatismo y la luz. Con el estallido de la Guerra Civil se declaró objetor de conciencia, no quería ir a la guerra por ningún bando, y se exilió a Francia. «Era un antipistolas, un antiguerras, una persona de paz», subraya Olga Coll. Cruzada la frontera se desplazó a Orleans y, posteriormente a Tours, donde hizo su primera exposición individual. «Al director del instituto en el que estudiaba en Tours le gustaron sus cuadros y le organizó su primera exposición. Lo curioso es que él no tenía dinero ni siquiera para pagar los marcos. La exposición tuvo buena acogida, lo vendió todo, y pudo devolverle el dinero que había invertido. Era 1937. Tenía 25 años», señala Bernat Adrover.

Francia significó para Coll Bardolet el esfuerzo y la disciplina del gris. «El pintor que no ha luchado con los grises tendrá muchas dificultades con la pintura», confesó. Invitado por su amigo Andreu Colomer, se trasladó a la capital belga en 1937, para ingresar en el curso superior de la Academia de Bellas Artes, bajo la dirección de Alfred Bastien. Allí consolidó su formación y reforzó una disciplina que le acompañaría siempre. «Con el estallido de la II Guerra Mundial —cuenta el comisario de la exposición— decidió regresar a Catalunya, con el temor de que le depurasen, algo que no le llegó a ocurrir», y de Barcelona viajó, por primera vez, a Mallorca.

Una exposición para descubrir al viajero Josep Coll Bardolet

¿Qué le llevó hasta Mallorca? «He encontrado varias versiones al respecto», comenta Olga Coll. «Él siempre nos explicó que había venido a Mallorca porque le había tocado hacer la mili en la isla. A raíz de su exilio, le perdonarían si hacía el servicio militar, le dijeron. Lo único que no tengo claro es cuándo fue la primera vez que vino a la isla. Lo que está claro es que la isla le entusiasmó, por el color, por la luz. El primer día de la mili se presentó al capitán, coronel, o a quien estuviera al mando, y le dijo que él era pintor y que si se lo permitía estaría pintando y antes de acabar el servicio militar le llevaría todas las obras para que pudiera colgar cuadros en las paredes de su casa. Y así lo hizo: recorrió media isla para pintar. En el cuartel no se lo creían: se ha largado. El último día se presentó con un montón de cuadros, cumpliendo su promesa».

La exposición Coll Bardolet. Viatger desconegut, subvencionada por el Consell, le otorga a Mallorca un papel importante y más allá de la Valldemossa que siempre ha ido asociada a la obra del artista descubrirá otros lugares y episodios que le impresionaron, como la Torre de ses Puntes, en Manacor; la font del Gall de Pollença; el Castell d’Alaró; el dimoni de Algaida...

Su primera visita a Mallorca está documentada en 1940, cuando se alojó en el hotel Marisol de Palma. A partir de aquí sus viajes a la isla serían frecuentes. Pasó una temporada en Lluc y también en Selva. También estuvo, muy poco tiempo, por la zona de Sóller, pero se sabe muy poco de esa etapa. Hasta que finalmente se establece en Valldemossa en 1944, en el Hotel del Artista, donde invitó a creadores de todo el mundo, como Philip Newman [fundador del Festival de Pollença], Josep Pla o John Knittle.

Noruega, adonde llegó gracias a una beca, en 1954, y que le supuso un nuevo reto pictórico; Andalucía, donde descubrió una energía intensa y realizó un ejercicio de contrastes; Italia, con estancias en Venecia, Roma o Pisa; Marruecos, «un país de colores saturados, sin medias tintas ni matices», según sus propias palabras; y Wengen, en Suiza, su refugio estival, también le marcarían una huella imborrable.

«Coll Bardolet estaría totalmente agradecido por esta exposición. Se ilusionaba con cualquier cosa. Era un niño con cuerpo de adulto. No tuvo infancia porque vivió una época muy complicada, pero siempre tuvo el corazón joven. El cuerpo se va haciendo viejo, decía, pero mi espíritu es joven», recuerda su sobrina. «Todavía hoy los vecinos que le conocieron y trataron con él te cuentan su historieta con Coll Bardolet. Era un hombre muy cercano, muy amable. En Valldemossa [a su muerte hizo donación de sus «mejores obras», según sus propias palabras, a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa] todos tienen un recuerdo muy simpático de él», añade el comisario Bernat Adrover.