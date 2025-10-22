Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Banda Municipal de Música de Palma su nueva temporada de conciertos en el Conservatorio

La agrupación cumple 60 años de historia

Concierto de la presentación de temporada.

Concierto de la presentación de temporada. / Ayuntamiento de Palma

Redacción Cultura

Palma

La Banda Municipal de Música de Palma ha presentado la programación de su nueva temporada 2025-2026 de conciertos previstos en el Conservatorio de Música y que coincide con los 60 años de esta agrupación. El primer concierto será este 23 de octubre, a las 19.30 horas, dirigido por José Enrique Martínez Esteve y bajo el título 25 anys en so.

La programación ha sido presentada este pasado martes por el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, y el director titular de la banda, José Enrique Martínez Esteve en la sala de ensayo de la banda, en el barrio de Son Cladera. Antes de dar a conocer el programa, los músicos han ofrecido un concierto.

La primera cita de la temporada de la Banda Municipal de Música de Palma en el Conservatorio contará con obras de Dirk Brossé, Ximo Cano García, Roberto Sierra, Ferran Ferrer y Andrés Valero Castells, con obras compuestas en los últimos 25 años.

El siguiente concierto será La veu del vent: la simfonia a través del temps, el 7 de noviembre, también a las 19:30 horas.

El concierto que clausura este ciclo se celebrará el 8 de mayo. Con el título Sons del futur, José Enrique Martínez Esteve dirigirá a solistas del Conservatori Professional i Superior de les Illes Balears con un programa aún por determinar.

