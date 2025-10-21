La Setmana de la Dramatúrgia combinará cursos, charlas y experimentación artística

La séptima Setmana de la Dramatúrgia de Balears es una cita ya consolidada dentro del calendario cultural de la isla que apuesta por dar voz a la dramaturgia contemporánea y acercarla tanto a los profesionales como al público general.

La programación de esta semana especial se extenderá del 27 de octubre al 9 de noviembre e incluirá cinco actividades que combinen formación, reflexión y experimentación artística. El inicio será con el curso de la creadora argentina Lola Arias, que llegará a la isla para impartir del 27 al 31 de octubre un taller intensivo sobre el teatro documental basado en el material de archivo, en colaboración con Sa Trencadora de Son Servera.

«Descentralizando así la cultura de la ciudad de Palma y acercándola a espacios foráneos, que también merecen tener acceso a estas oportunidades» , afirma la jefa de producción Bel Albertí.

El 31 de octubre, el autor Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática, ofrecerá la clase magistral "Hay que salvar el fuego: cinco apuntas sobre la escritura para la escena" en la ESADIB, donde compartirá reflexiones sobre su proceso de escritura.

El 1 de noviembre será una jornada intensa, con dos actividades destacadas. Por la mañana, a las 11 h en el Espai el Tub, tendrá lugar la charla “Ficciones de lo real: Procedimientos documentales para la reconstrucción del pasado” con Lola Arias, que presentará vídeos y materiales de archivo para explicar cómo desarrolla su trabajo escénico.

Por la tarde, a las 17 h en Es Local, Son Cladera, se llevará a cabo el taller “El texto sua, el cuerpo escribe”, primera colaboración entre ADIB y APDIB (Asociación de Bailarines y Bailarinas de las Islas Baleares), conducido por Alba Vinton y la bailarina Laura Llodrà, donde cuerpo y texto dialogarán para explorar.

Clausura con un 'slam'

El 9 de noviembre, en el Teatro Principal de Palma, el festival cerrará con la V Slam de dramaturgia, dirigida por Catalina Florit, con las interpretaciones de Marc Torres, Paula Lizana, Àlvar Triay y Marina Nicolau, y el espacio sonoro de Sara Mingolla.

El acto, presentado por Alícia Garau, será una gran fiesta de la palabra y la improvisación. Tal y como ella misma ha explicado, «Slam es una fiesta. Un acontecimiento alocado, un desenfreno donde el público es fundamental porque es quien toma las decisiones. Los dramaturgos o dramaturgas han presentado tres textos que leeremos durante el Slam. Después tendrán que escribir las continuidades de estos textos en sólo siete minutos y en directo, y finalmente el público decidirá cuál de ellos merece una tercera parte que crearemos conjuntamente con él».

Así, la VII Semana de la Dramaturgia de las Islas Baleares se consolida como un espacio abierto al pensamiento, a la creación y al diálogo entre disciplinas, ofreciendo una programación diversa y participativa que pone en valor la voz de los creadores de las Islas.

Todas las actividades, menos el taller de dramaturgia, son gratuitas y abiertas al público, que es invitado a formar parte de este gran encuentro dedicado a la dramaturgia contemporánea.

El acto de presentación ha contado con la presencia del director insular de Artesanía, Pere Ferrer, la miembro de la junta de la Asociación de Dramaturgos y Dramaturgas de las Islas Baleares, Alba Vinton, la presentadora de la SLAM de dramaturgia, Alícia Garau, y la jefa de producción de la semana, Bel Albertí.

Formación para dramaturgos

El festival, que este año celebra su séptima edición, nace con la voluntad de que los dramaturgos y dramaturgas de las Islas puedan formarse y crecer sin necesidad de cruzar el mar, a la vez que el público tiene la oportunidad de conocer y entender la figura del dramaturgo o dramaturga, a menudo invisible en el proceso escénico.

Durante la presentación, Pere Ferrer ha destacado la importancia del proyecto para la cultura de las Islas, afirmando que «es un honor estar aquí un año más, en esta semana que pone en valor la dramaturgia. Éste es un proyecto que abre caminos y disciplinas. Desde el Consell de Mallorca, queremos afirmar nuestro compromiso con la cultura de las islas. Esta edición destaca por la diversidad de espacios y actividades, que convierte la dramaturgia en una herramienta que une a la sociedad».

Por su parte, Alba Vinton ha subrayado el carácter renovador de esta edición, explicando que “como nueva junta, iniciamos esta VII edición de la Semana de la Dramaturgia. Cogemos la tarea hecha por los anteriores compañeros y abrimos camino con la nuestra propia. Nos encontramos en un espacio que nos invita al pensamiento sobre la dramaturgia, nos hace reflexionar sobre el lugar que ésta ocupa. El lema de este año es Intersecciones, y nace de la idea de desmitificar la idea preconcebida de lo que es o no un dramaturgo. Queremos que esta figura sea abierta y que dialogue con la escena. La multidisciplinariedad es clave en esta edición».