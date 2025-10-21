Miquel Barceló exhibe en el Dox de Praga su pasión por la literatura

El voraz lector Miquel Barceló, que con solo 12 años ya se había leído todos los libros de la biblioteca de Felanitx, expone por primera vez en Chequia y lo hace mostrando su pasión por la literatura.

El centro de arte contemporáneo Dox, en Praga, exhibe Miquel Barceló y los mundos escritos, con más de medio centenar de obras entre pinturas, dibujos, libros ilustrados, bronces, cerámicas y grabados.

Su relación con los textos literarios ha sido tan importante en su vida como la que tiene con las artes visuales, ya que «la literatura le permite lograr una mejor perspectiva del mundo, tal como él mismo afirmó en 1983 en su primera exposición en museos, en la que le preguntaron sobre la serie La biblioteca», según explica el comisario de la muestra en el Dox, Enrique Juncosa.

Miquel Barceló y el comisario de arte de la exposición, Enrique Juncosa, con dos obras de la serie ‘Naufragios’ / Jan Slavik / Dox

Ha sido organizada con motivo del 20 aniversario del Instituto Cervantes en Praga y en el marco del Fall Festival, impulsado por el museo, y podrá ser visitada hasta el 8 de marzo. El comisario afirma que «no es una retrospectiva en el sentido literal, sino que recorre su trayectoria centrándose en obras relacionadas con libros y autores que le han interesado».

Destaca de los inicios el cuadro Hamlet, en el que se ve el libro de Shakespeare, y varios bodegones con novelas de Scott Fitzgerald y Lezama Lima. También se exhiben xilografías de poetas que se suicidaron, como por ejemplo Gérard de Nerval, y el del escritor Hervé Guibert, que fue su mejor amigo y murió de sida.

En esta sala hay además una selección de cerámicas que «irónicamente tienen nombres de filósofos, como Kant, Platón y Wittgenstein», en palabras de Juncosa.

La obra 'Hamlet', de 1983 / Colección privada

Kafka, Dante y Goethe

La primera planta del centro de arte contemporáneo expone las acuarelas con las que ilustró para la editorial Galaxia Gutenberg los libros Fausto, de Goethe; La divina comedia, de Dante; y la gran obra de Kafka, La metamorfosis.

El autor checo impactó a un adolescente Miquel Barceló y desde entonces nunca ha dejado de leerlo, por lo que no podía faltar este pequeño homenaje en el país del escritor.

Acuarela titulada 'Kafka' / André Morin

Asimismo, se exhiben los libros de artista Aurea dicta y el que lleva el título Une nuit sur le mont Chauve, creado con Michel Butor.

La planta superior del museo, la torre del Dox, se ha reservado para «dos obras de la serie Naufragios que tienen nombres de escritores; otro cuadro de la serie Grisailles, el titulado Taula Goliàrdica, que hace referencia a los goliardos, aquellos monjes libertinos de la Edad Media que recitaban en las fiestas de los pueblos; y El arca de Noé, el tema bíblico», enumera el comisario de arte.

'El arca de Noé'

En cuanto a este último, los visitantes tendrán la oportunidad de contemplar la pintura más grande del artista mallorquín, un lienzo de cuatro por seis metros que se expone por primera vez en un centro de arte.

Únicamente se ha mostrado antes en la Capilla Fonseca, en Salamanca, «porque su traslado es laborioso, tiene que viajar enrollado y en numerosos sitios es difícil que haya espacio», explica Juncosa. La procedencia de las obras es «principalmente de colecciones privadas, algunas de Barceló y otras de la Colección Lambert, en Avignon.