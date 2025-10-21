Gira de la Junge Camerata Academica

El Hotel Playa del Moro de Cala Millor será el espacio en el que esta tarde (20.30 horas), realice la primera actuación la Junge Camerata Academica un conjunto instrumental alemán formado por jóvenes violinistas de entre 5 y 20 años y que dirigen la mallorquina Isabel Morey y su esposo, el músico británico Neil Fellows.

Para la violinista mallorquina, estos alumnos «independientemente de las horas que puedan dedicar al estudio del instrumento, saben que deben dar lo mejor de sí mismos, pues preparan los conciertos con dedicación y con el objetivo común de vivir la experiencia con entusiasmo». Y añade: «La Junge Camerata Academica combina el talento musical con el espíritu de comunidad, el compromiso social y una sincera pasión por la música, valores que la acompañan desde su fundación».

La Junge Camerata Academica ha sido galardonada en varias ocasiones y tiene entre otros premios el del Concurso Instrumental de Hamburgo, el Premio Cultural del Distrito de Plön y el Premio de la Ruta Stiftung por su compromiso artístico y social.

Durante esta semana en la isla, además del concierto de esta noche, la formación alemana se presentará en Son Severa, en la Iglesia del Socorro de Palma, en la iglesia de los franciscanos de Artà, en Santa María de Pollença así como participará en la misa de las 12 horas en la catedral, el próximo domingo.

Para algunos de esos conciertos en Mallorca, el grupo contará con la participación de Krzysztof Polonek, que es el concertino de la Filarmónica de Berlín y de Katarzyna Polonek, miembro del Berlin Piano Trio.