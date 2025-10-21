Can Vivot acogerá el estreno del Trío Ondinae para celebrar el Día Mundial de la Ópera

Can Vivot acogerá el estreno del Trío Ondinae el próximo 25 de octubre a las 19 horas para celebrar el Día Mundial de la Ópera. Se trata de un concierto del ciclo Música al Palau que programa el festival FestMusic Mallorca.

"Este concierto es muy especial para nosotras porque hemos querido dar forma a una gala que muestre la riqueza de la lírica, pero de una manera cercana y emocional para el público”, comenta la soprano Carme Garí sobre el estreno del recién creado Trío Ondinae, que ha formado junto a la pianista Malena Moncadas y la contrabajista Adriana Ruiz.

Para este debut juntas han ensayado un programa lírico de ópera, zarzuela, lied y canción española en un formato “que no es muy habitual; soprano, piano y contrabajo no se ve todos los días. La idea surgió porque quería vivir esta experiencia con Malena y Adriana y ver qué podíamos ofrecer trabajando las tres juntas en un concierto. Hemos buscado que cada pieza tenga su propio color y permita contar historias muy distintas, desde la emoción intensa, hasta la alegría o la fantasía, creando un diálogo íntimo con el público", explica Garí, quien también es la directora artística del FestMusic. El repertorio incluye composiciones de Händel, Puccini, Bellini, Mozart, Gluck, Sorozabal o la mallorquina Matilde Escalas, entre otros autores.

“Trabajando con Malena y Adriana la música fluye de manera natural, hay un diálogo constante entre nosotras. Queremos que los espectadores sientan cada emoción, que viva la música con nosotras, incluso si nunca han asistido a un concierto lírico”, añade.

Las integrantes del Trío Ondinae han preparado “una velada pensada para emocionar y sorprender, en un espacio acogedor como es la Sala de Música de Can Vivot, donde la cercanía hace que las notas lleguen directamente al corazón de los asistentes”. Finalmente, sobre la actuación de estreno de la formación, Garí reflexiona: “Es un trabajo de equipo, cada nota tiene su propósito y se escucha el equilibrio entre los tres instrumentos”.