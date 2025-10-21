El actor Steve Buscemi es aclamado en la gala inaugural del festival Evolution

La estrella de Hollywood Steve Buscemi se ha llevado la mayor ovación en la inauguración del Evolution Mallorca International Film Festival este martes, 21 de octubre, por la noche. El actor ha sido el más aplaudido en la gala celebrada en el Palacio de Congresos de Palma, donde ha sido premiado, al igual que lo han sido el director de fotografía Phedon Papamichael y la actriz Ingrid García-Jonsson. Pero la alfombra roja de este primer día de cine también ha dado la oportunidad de ver a la icónica Twiggy, considerada la primera supermodelo, protagonista de la segunda película como directora de Sadie Frost, también presente en esta fiesta del cine.

“Muchas gracias”, ha dicho en español Buscemi tras recoger su Evolution Icon Award, de manos del también actor Colm Meaney, por toda una carrera en la que sobresalen títulos como Fargo, El gran Lebowski, Reservoir Dogs y Armaggedon. "Tenéis un idioma muy bonito. De donde vengo, Estados Unidos, me temo que están intentando que sea ilegal, y no es una broma", ha comentado el galardonado. No ha sido la única referencia a la política de Trump en su intervención. “Lo que me gusta de hacer películas es que es algo colaborativo. Y no me importa lo que la administración en mi país diga ahora sobre la diversidad. La diversidad es una buena cosa. Es importante. Necesitamos estas conexiones. Necesitamos esto para la humanidad. Y es realmente emocionante estar aquí con todos ustedes”, ha añadido. El actor ha recordado que lleva cuatro décadas trabajando en cine y que antes lo hizo en teatro. “Soy todo lo bueno que lo es la gente con la que trabajo”, ha dicho al respecto.

Buscemi ha agradecido el trabajo de la organización y de los voluntarios por montar un festival como el Evolution, sobre todo porque “cada poco escuchas que es la muerte del cine. La tecnología cambia y no es lo mismo. Pero lo que no ha cambiado son las personas que quieren hacer filmes. Las personas que quieren contar historias, las personas que quieren ser creativas y expresarse. Y hacerlo para un público. Y eso es lo importante de un festival de cine”, ha remarcado.

Antes de Buscemi, el director de fotografía Phedon Papamichael ya había recogido el Cinematography Icon Award. Nominado al Oscar en dos ocasiones por Nebraska y El juicio de los 7 de Chicago, el griego también ha querido reconocer la importancia del resto de profesionales que le ayudan en su trabajo. “Quiero inspirar a toda una generación a seguir haciendo películas” y “manténganse amantes del cine” han sido parte de sus declaraciones sobre el escenario.

Como nueva voz del cine ha sido premiada la actriz española Ingrid García-Jonsson, Evolution New Talent Award 2025. "Al final, el cine tiene una cosa muy bonita y es que formamos familias para hacer películas, que luego podemos ver y que quizás cambien la vida”. La intérprete de las películas Hermosa juventud, Ana de día o la serie Superstar ha lamentado no poder asistir a todo el festival, pero ha animado al resto de los presentes a la gala a disfrutarlo. “Que viva el cine, que dure muchos años más porque estamos viviendo estos tiempos en los que estamos todos muy asustados y el mundo está muy raro. Pero que, por favor, sigamos contando historias, sigamos cambiando vidas las veces que se pueda y sigámonos juntando en lugares como este a evadirnos un rato y a aprender cosas”.

La directora del festival, Sandra Lipski, ha recordado que creó este festival hace ya 14 años. "Hemos crecido con pasión hasta convertirnos en una marca cultural sólida", ha añadido. Hasta el próximo 29 de octubre se proyectarán películas, habrá charlas con profesionales y se exhibirá el talento local. El director español Julio Medem será el premiado en la clausura, que tendrá lugar en el Teatre Principal de Palma.

En esta inauguración, presentada por Neus Cortés y Toni Pons, la banda Lost in Translation, ha puesto música la gala, que ha contado con la asistencia de Llorenç Galmés y Antònia Roca, presidente y vicepresidenta del Consell de Mallorca, y Jaume Bauzá, conseller de Cultura del Govern. Además de Toni Bestard y Aina Zuazaga, integrantes del grupo que ha amenizado la noche, también se ha podido ver a gente del mundo cinematográfico como Marcos Cabotá, Pep Bonet, Pedro Barbadillo y a los jóvenes directores de Baleares que participan en esta edición.