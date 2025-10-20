Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Studium, inici de temporada

El auditorio del conservatorio.

Aquest dilluns capvespre, a l’Auditori del Conservatori, a Palma (20.30h), la Fundació Studium Aureum inicia la seva temporada de concerts, que estarà formada per set programes diferents, en els quals majoritàriament, s’oferiran obres del repertori per a cor i solistes, tot i que en algunes sessions només intervindrà la part instrumental. Entre les primeres tenim la inicial, ja que cor, solistes vocals i grup instrumental interpretaran un programa Mozart que inclou la cantata «Davide Penitente» i el sempre atractiu motet «Exultate, jubilate». Però també ens trobarem al llarg de la temporada amb el «Messies» de Händel (22 desembre), el «Requiem Canticorum» de James Whitbourn (9 de febrer), la «Passió segons Sant Joan» de Bach (23 de març) i la «Missa a Buenos aires» de Martín Palmeri (26 de maig), que tancarà el cicle. Pel que fa a programes instrumentals ens trobarem amb els «Sextets» de Brahms (17 de novembre) i un programa curiós en el qual es confrontaran partitures de «Dues famílies musicals», Schumann i Mendelssohn, a través de la interpretació d’obres de Clara Wieck, Robert Schumann i els germans Fanny i Félix Mendelssohn (27 d’abril). Les funcions comencen a les 20.30 hores i abans de cada una d’elles, la compositora Mercè Pons farà una aproximació al programa per tal de poder-lo gaudir millor.

