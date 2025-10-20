Simón Orfila: «Puccini, con Scarpia, retrata la maldad pura a través de la música»

Seguro que conoce muchos Scarpia y ha escuchado el personaje cantado por muchos barítonos, pero ¿cómo afronta usted el papel?

Para mí, los referentes para ese papel son Samuel Ramey, Ruggiero Raimondi o José van Damm, todos ellos grandes Scarpia teniendo una voz con tesitura parecida a la mía de bajo/barítono, lo que hace que la voz no sea tan brillante como si fuera de barítono solo.

¿Y escénicamente?

Pues intentaré sacar todos los matices que el personaje esconde: maldad, falsedad e hipocresía, mezclados con la rabia intrínseca que tiene ese papel. Y siempre combinando movimientos y expresiones con la voz, lo que hace que el personaje sea psicológicamente complejo, muy complejo. Espero dar la talla (sonríe).

Todas esas características del rol, ¿están descritas musicalmente por Puccini en la partitura?

Absolutamente. Mire un ejemplo: todas las entradas de Scarpia se inician con una música instrumental que ya denota las malas intenciones del personaje, su complejidad, incluso el miedo que impone. Toda la música que acompaña las intervenciones de Scarpia denotan sus malas intenciones. En eso el compositor es genial, Puccini, a través de Scarpia, retrata la maldad pura a través de la música.

Usted ha cantado personajes históricos y otros de leyenda. ¿Cómo se afronta un rol que bien podría haber existido realmente?

Me sitúo diferente, sobre todo si el personaje real es como Scarpia, lleno de maldad. En estos casos, que no tienen nada que ver con mi carácter, se me crean conflictos sobre si conseguiré sacar adelante todos los matices que el compositor y libretista han escrito. Es todo un reto, que, a la vez, me seduce y encanta. Por otra parte, me emociona visitar los espacios en los que se desarrolla la acción, siempre que existan realmente, como en Tosca.

En unas semanas cantará en Elisir d’amore de Donizetti, hace unos años triunfó aquí como Don Alfonso de Cosí fan tutte, personajes propios de la ópera cómica. Y ahora Scarpia, tan diferente.

Llevo escuchando Tosca desde que era pequeño y ya desde el principio entonaba, para mí mismo, el papel. Así que, aunque es la primera vez que lo canto sobre un escenario, puedo decir que lo llevo ensayado desde hace muchos años. Y sí, la disposición ante protagonistas como este es diferente que ante los propios de la ópera bufa como los que ha citado o también el Mustafá de L’italiana in Algeri de Rossini. Me pasa con Scarpia lo mismo que con Enrique VIII de Anna Bolena o con Don Giovanni, también siniestros y maléficos. El cambio es siempre satisfactorio. No quiero encasillarme en un personaje concreto. Me gusta cantar roles duros y sádicos, pero también disfruto haciendo reír sobre el escenario. Mi vocación frustrada es la de cómico.

¿Cómico?

Sí, de pequeño, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor les decía que o humorista o cantante de ópera. Y ahí me tiene, cantando y a veces, haciendo reír.

Menorquín y aficionado a la ópera. Un binomio bien conseguido.

En casa y sobre todo por parte de madre, mi familia ha estado muy vinculada con la música, de hecho, ella misma y algunos hermanos suyos cantaban en el coro de la ópera de Maó, mi abuelo incluso tenía buena voz de bajo; así que he vivido siempre un ambiente operístico. Mi padre, en cambio, escuchaba ópera en disco. Y recuerdo que pasé horas con Rigoletto y Kraus.

Kraus, un personaje que influyó en su carrera.

Y mucho. Kraus lo fue todo. Hace treinta años él me escuchó y creyó en mí. Yo había empezado cantando en el coro de Maó y la suerte hizo que Kraus viniera a cantar en un homenaje que se le hizo a Didac Monjo, el menorquín tan ligado al Liceu de Barcelona. Me empujaron a cantar para él y a partir de este momento me apadrinó para que entrara en la escuela Reina Sofía en la que daba clases. Y desde allí empecé mi carrera como profesional. Kraus hizo que me dedicara profesionalmente al canto. Luego vino el Frate de Don Carlo aquí en Palma, gracias a Silvia Corbacho que me lo ofreció; esa fue mi primera ópera.

¿Qué le impone más respeto, cantar en Menorca o en cualquier otro de los grandes teatros del mundo?

Sin duda cantar en Menorca. El público menorquín me impone más que el de Salzburgo. El recital que doy cada año en Alaior es el que más nervioso me pone de todos los que realizo durante una temporada, pues quiero demostrar a los de casa lo que soy capaz de hacer fuera de la isla. Y la verdad es que nunca salgo satisfecho de la actuación.

¿Qué le gustaría cantar que no haya cantado antes y en qué teatro que no haya actuado?

Tanto me da cantar en un teatro de renombre como en uno menos conocido, pero le diré que me gustaría cantar el personaje de Attila en el Metropolitan de New York. Lo primero será posible en 2027 pues lo cantaré en Oviedo, lo segundo está por llegar, si es que llega.

Para el Metropolitan quizás le iría bien un empujón menorquín.

Pues no estaría mal. De Alaior a New York.