Música
Rosalía publicará su nuevo disco, 'Lux', el próximo 7 de noviembre
La cantante catalana lo ha anunciado en una de las icónicas pantallas de Times Square
EFE
La cantante española Rosalía anunció este lunes en una de las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York) que su nuevo álbum, 'Lux', saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre.
En una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.
Detrás de ella, la palabra 'Lux' se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha 'Noviembre 7'.
En los últimos días, la artista española ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título 'Berghain', el nombre de una de las discotecas de música tecno más famosas de Berlín (Alemania).
Está previsto que la cantante participe esta tarde en un directo en su perfil de TikTok programado para las 20:45 hora de España, del que se espera que dé más detalles de su nuevo proyecto.
La semana pasada, Rosalía promocionó su nuevo álbum en la fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía madrileña, en el que se podía ver el pentagrama divulgado por ella misma, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.
Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde 'Motomami' (2022), un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.
- Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en el calle dels Oms: 'Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma
- Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento
- En Mallorca no hay mallorquines