La obra de teatro 'Chocolate' se convierte en cómic

Palma recupera una de sus historias más conmovedoras y misteriosas con la publicación de la novela gráfica Chocolate. Muerte misteriosa de un muchacho, guionizada por el dramaturgo mallorquín Rafel Gallego e ilustrada y coloreada por el artista J. A. Mendiola.

Basada en la exitosa obra teatral Chocolate, de Rafel Gallego, la novela gráfica transforma el drama escénico en un relato visual vibrante, donde los colores, las sombras y los silencios dibujados cobran el mismo peso que las palabras, según explican desde la editorial Dolmen.

Las viñetas alternan escenas íntimas con estampas de época, desde la ocupación de Sa Dragonera en 1977, hasta los bares y plazas donde Chocolate cautivaba con su voz.

Más allá de la crónica personal, Chocolate es un fresco de la Palma en transformación: la convivencia entre artistas, bohemios, hippies, ecologistas y vecinos humildes; el despertar de los movimientos sociales; el choque entre tradición, turismo y modernidad; y la desigualdad que siguió marcando el destino de los más vulnerables.

Otra página del cómic / Dolmen

Presentación

El trazo expresivo de Mendiola y la narrativa de Gallego evocan el clima luminoso y turbulento de aquellos años, donde la música y la rebeldía convivían con la marginalidad y la impunidad. Chocolate se presentará el próximo 6 de noviembre, a las 19:00 horas, en la librería Gotham Cómics (Palma).

El acto contará con la presencia de los autores, Rafel Gallego y J. A. Mendiola, acompañados por el historiador Tomeu Canyelles y la periodista Cristina Bugallo.